Coti de Gran Hermano se mostró en ropa interior para reflexionar sobre su cuerpo

Coti Romero fue una de las jugadoras más picantes de la edición 2022 de Gran Hermano. Aunque quedó eliminada del reality de Telefe mucho antes de la final, para muchos de los televidentes fue de las que más se la jugó a la hora de las estrategias dentro de la casa más famosa del país.

Obviamente su popularidad creció fuera de la casa, superando en la actualidad los 2,3 millones de seguidores. De esta manera, Coti proyecta su futuro en los medios. Además, continúa subiendo contenido de diferentes marcas a sus redes sociales y en esta oportunidad, sorprendió a sus seguidores de Twitter con una reflexión sobre su cuerpo.

En ropa interior y sentada en su cama, la correntina expresó: "Dejó de darme miedo mostrar mi cuerpo como es, con celulitis, estrías, con rollitos, marcas y cicatrices, hermoso".

Recordemos que Coti atraviesa un duro momento en lo personal luego de enterarse sobre la trágica pérdida de su perro, luego de haber sido atropellado por un auto.

"Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo pero me afectó más de lo que pensaba. Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, ¿se puede ser tan soretes?", se preguntó a través de su cuenta de Instagram.

Luego, señaló: "Era un perrito que lo teníamos desde hace mucho tiempo. Lamentablemente le paso eso, pero nosotros en nuestra familia decimos que cuando pasa algo así, los perritos nos salvan de algo".