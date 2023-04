La denuncia de Coti por censura en Gran Hermano: "No me dejaron..."

Desde que Coti Romero salió de la casa de Gran Hermano está continuamente en boca de todos aquellos que forman el universo del reality, ya sea para apoyarla como también para criticarla.



Sucede que la joven correntina fue una de las participantes más polémicas de edición de Gran Hermano que acaba de finalizar con la consagración de Marcos Ginocchio, con más del 70% de los votos, gracias a un perfil y un juego muy distante de los conflictos.





En ese sentido, Coti cosechó varios enemigos dentro del juego, principalmente con el grupo de mujeres compuesto por Julieta Poggio, Romina Uhrig y Daniela Celis, quienes la acusaron de traidora por haberlas nominado.



Cuando aún estaba dentro de la casa, Coti tuvo un feroz enfrentamiento a los gritos con Romina y Julieta, quienes la culparon por la expulsión de Daniela en su momento. Luego, la joven oriunda de Moreno regresó a la casa con varios objetivos, uno de ellos eran sacar del juego a Coti.



En ese contexto, la correntina se convirtió en enemiga principalmente de Romina y Julieta. Con la ex diputada tuvo un cruce en el debate, en la que la chicaneó por su forma de hablar tratándose de alguien que trabajó en política.



Dueña de una lengua muy filosa, llamó la atención que Coti no le recordara a Julieta el episodio que derivó en uno de sus apodos más utilizados en las redes sociales: “Popoggio”. Sobre esto le preguntaron a la correntina en un streaming que realizó junto a Agustín Guardis.

Coti, de Gran Hermano. Foto: @cotyrommero.



En el vivo, le preguntaron a Coti por qué no le había hecho mención a Julieta sobre el escatológico episodio que protagonizó en el living de la casa de Gran Hermano. La respuesta fue contundente.



“No me dejaron. Igual que en el debate de Romina, me dijeron que me tranquilizar. No me dejaron”, contó Coti ante la pregunta de sus seguidores que estaban disfrutando del divertido vivo con “Frodo”.