Cómo fue la pelea de Marcela Pagano que le valió su despido de A24

En las últimas horas se conoció la noticia inesperada del despido de Marcela Pagano de A24, en una semana agitada luego de su cruce escandaloso con Eduardo Feinmann, a raíz del tratamiento que se le da a la feroz escalada del dólar.



“Aprovecho para decirle a Eduardo Feinmann, que parece que está nervioso, que deje de citarme, por favor. Haga su programa, deje a los periodistas hacer su trabajo. Por otro lado, les quiero decir, yo nunca grité. Tengo un problema bucal, con lo cual es mentira.



“Hoy el dólar tocó un 0 más de lo que estaba con Macri en ese momento. ¿Sabe cuál es la diferencia? Es que en ese momento se creía que había un modelo económico y que llegaría la lluvia de inversiones. ¿Hoy alguien puede pensar que van a llegar inversiones? Por favor, haga su programa, señor”, le dijo Marcela Pagano a Eduardo Feinmann.

Marcela Pagano fue despedida de A24 por denuncias de maltrato. Foto: @marcalmpagano.



De inmediato, todos atribuyeron este cruce con el despido. Incluso, hasta se llegó a decir que la crítica a Sergio Massa, en el final de su descargo, admitiendo que no hay ninguna expectativa de una lluvia de inversiones con el actual Gobierno podría haber sido el detonante.



Según publicó Big Bang News, el cruce mediático que mantuvo con Eduardo Feinmann, de la señal de LN+, no está relacionado de ninguna manera con la desvinculación de Marcela Pagano de A24. “Maltrataba al personal del programa”, explicaron.



“La despidieron por maltrato. No puede entrar más al canal desde el lunes”, le dijeron a SiPreBA, el sindicato de prensa. “Hicieron una investigación interna en recursos humanos a partir de las acusaciones que comenzó a recibir. No fueron maltratos físicos, sino gritos e insultos”, precisaron, según publicó Big Bang News.

El mismo medio reveló que, una de las quejas de los trabajadores del canal que compartían tiempo con Marcela Pagano era que solía exponer al aire a su producción pidiendo material que no había entrado en la planificación.



Cuando se fueron sumando las quejas por los malos tratos, desde el canal comenzaron a hacer averiguaciones y a juntar testimonios, que terminaron siendo concluyentes para luego tomar la decisión de desvincularla.