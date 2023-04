Quién es el primer eliminado de MasterChef Argentina

Masterchef Argentina volvió a la pantalla de Telefé el lunes 20 de marzo con Wanda Nara como conductora y el clásico jurado: Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Este domingo hubo gala de eliminación: uno de los participantes de la competencia culinaria abandonaría las cocinas de MasterChef Argentina.

El abogado Emilio Falbo presentó al jurado unos sorrentinos de seso con cebolla caramelizada; un plato que le cocinaba su abuela Quiquita. "Espero que la devolución, después de la anterior, sea mejor" comentó el concursante.

Pero la propuesta de Emilio no convenció al jurado. El primero en dar su opinión fue Damián Betular, que le señaló al participante los defectos del plato: "A la pasta le falta cocción. Están los bordes blancos. Tiene poca cantidad de relleno, mezclado con la cebolla caramelizada no lo potencia, lo apaga. Fuiste un osado y cuando uno es un osado a veces sale bien y a veces sale mal. A mí el plato no me convence".

El plato que presentó el abogado. Créditos: captura de pantalla.

A Donato de Santis tampoco lo sedujo esta pasta, aunque lo felicitó al participante por haberse "acercado a un plato argentino con mucha historia de inmigrantes".

Germán Martitegui fue el último en criticar el plato: "El seso es muy complicado de usar. Tiene un sabor muy delicado y una textura un poco complicada, y puede terminar empalagando. No se si daba para hacer un raviol tan gigante de seso. Te metiste con un producto difícil. Lo valoro".

Emilio Falbo confesó en el programa que continuará cocinando porque es una actividad que le gusta. Créditos: captura de pantalla.

Al final de la noche, el chef italiano dio el veredicto final. Emilio Falbo fue el primer eliminado de Masterchef Argentina. El jurado se despidió del participante con unas emotivas palabras y el abogado les deseó suerte a los demás compañeros.

Wanda Nara le aconsejó al actual ex jugador que le enseñe esta receta a sus nietos; así pueden recordarlo a él, a sus abuelos y bisabuelos.