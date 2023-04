Marina Calabró reveló que América TV decidió "cancelar" a una famosa mediática

En las últimas horas, el teléfono de Marina Calabró ardió con una información de pasillo candente y grave: en la mesa chica de América TV se discute seriamente dejar de tratar todo lo relacionado con una famosa que en los últimos días arrancó una guerra contra algunas de las figuras del canal.

Se trata de Cinthia Fernández, que hace unos días protagonizó un tremendo escándalo en el barrio privado Los Aromos, donde vive, cuando irrumpió en el medio de una fiesta de 15 y roció a los invitados con gas pimienta luego de que unos chicos le patearan la puerta de su casa.

Luego del escándalo, Cinthia Fernández lanzó una línea de llaveros con gas pimienta. Instagram Cinthia Fernández.

Así las cosas, el tratamiento del episodio del gas pimienta que hicieron desde algunos de los programas de América despertó la ira de Cinthia Fernández y la llevó a atacar con fuertísimas declaraciones a las conductoras de la casa, puntualmente Pamela David, Karina Mazzocco y Flor de la V.

La actitud de la ex angelita no pasó desapercibida para las autoridades del canal de Palermo y, según informó Marina Calabró, la bajada de línea sería clara: evitar cualquier tema relacionado con la ex de Matías Defederico y “borrarla” de los móviles y programas de la grilla. Literalmente, pasarla a una suerte de “lista negra”.

La decisión de América con Cinthia Fernández

“En la tarde noche de ayer me llegó a mi teléfono, en carácter de filtración no de pasarme una información, porque hay una comunicación interna de producción de América y voy a detallar textualmente el contenido”, anunció la periodista en el programa que conduce Jorge Lanata en Radio Mitre.

A continuación, Marina leyó el texto recibido: “‘Después de los ataques personales que recibieron Pamela David, Flor De la V y Karina Mazzocco, decidieron arriba ignorar todos los temas relacionados con Cinthia Fernández’” “Me llegó así de ambiguo como lo estoy leyendo. Es una comunicación de producción, de la primera línea”, señaló.

Cinthia Fernández sería "cancelada" en América. Captura TV.

“Yo hablé con las producciones mencionadas y me dijeron que no hicieron ningún tema de Cinthia. Pero LAM sí lo hizo, me parece que esto es porque a Ángel de Brito no se le animan”, agregó.

Luego, Calabró indicó que esta resolución tiene que ver principalmente con el ataque que Pamela David, esposa de Daniel Vila, recibió de parte de la bailarina. “Lo verdaderamente importante fue cuando Fernández le pasó la factura a Pamela David. Esto motivó que este texto circule entre las producciones”, aseguró.

En tanto, la periodista que siempre tiene información picante de lo que se teje en los pasillos de los canales aclaró que, en el caso de la conductora de Intrusos, el problema con Cinthia no arrancó con el escándalo del gas pimienta, sino que viene de antes, cuando la panelista de El Trece la definió como una conductora “soroselectiva”.