Cuántos miles de dólares perdió Marcos de Gran Hermano por la devaluación

A fines de marzo, Marcos Ginocchio se consagró ganador de Gran Hermano con más del 70 por ciento de los votos y se alzó con un premio millonario. Sin embargo, los números ya le marcan en rojo por un drama que afecta a todos los argentinos: la devaluación del peso por la suba del dólar.

La triste realidad es que el premio con el que Marcos se alzó no es el mismo que se prometía cuando el salteño entró a la casa, en octubre de 2022. En el transcurso de los meses, mientras el Primo estaba encerrado, el dólar escaló. Y hay un detalle no menor: Marcos Ginocchio todavía no cobró su cheque.

“El contrato dice que lo cobrás en seis meses. No sé si está bien, pero es lo que firmás y aceptás. Marcos ya perdió unos 9 mil dólares”, señaló Ángel de Brito en LAM, al analizar cuánto fue perdiendo el jugador mes a mes, en relación a lo que fue aumentando la moneda extranjera.

“Vamos a ver cómo se devaluó el ‘dólar Marcos’ desde que se anunció el premio”, indicó el conductor de América, antes de detallar gráficamente este ejemplo, uno más que ilustra la brutal pérdida de poder adquisitivo en la Argentina en los últimos meses.

Marcos se fue a Uruguay a trabajar. Instagram Marcos Ginocchio.

A saber: cuando empezó el reality de Telefe, el premio estipulado era de 15 millones de pesos, que equivalía a 52.265 dólares, con el dólar a 287, como estaba en ese momento. Tres meses después, el billete verde aumentó a $377 y el primer premio bajó a 39.164 dólares.

La incesante devaluación del premio de Marcos Ginocchio

Hacia el final del programa, la producción incrementó el premio y lo dejó en casi 20 millones de pesos, pero la medida no alcanzó para evitar que el monto que recibirá el estudiante de abogacía se licúe. En marzo, con la divisa extranjera a 390 pesos, Marcos hubiera tenido 49.849 dólares en su cuenta bancaria.

Y ahora, que el valor del billete verde llegó a rozar los 500 pesos, el campeón de GH se llevaría 41.015 dólares, casi 10 mil menos que lo que hubiera obtenido en octubre del año pasado. Resta saber cuánto se terminará llevando Marcos cuando al fin le llegue el momento de cobrar lo que ganó por ser el favorito del público.