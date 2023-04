Marcos de Gran Hermano le salvó la vida a una beba y hay un video que lo prueba

En los últimos meses y desde que se hizo famoso en la casa de Gran Hermano, la vida de Marcos Ginocchio se dio vuelta. De cultivar el más bajo perfil en Salta, hoy no hay quien no lo reconozca en la calle. Y en las últimas horas, en su paso por Punta del Este, Marcos sumó un nuevo título: además de ser el campeón de GH, se convirtió en un héroe al salvar una bebé.

Marcos Ginocchio viajó a Uruguay para cumplir con eventos y compromisos comerciales, disfrutó del cariño de sus fans en Montevideo y recaló en Punta, donde una marea de admiradores lo esperaba. Y en medio de la euforia en un supermercado, el estudiante de abogacía tuvo los reflejos rápidos para evitar una tragedia.

¿Qué pasó? Al ver al ganador del reality de Telefe, una mujer se olvidó de todo y soltó el cochecito donde iba su beba para saludarlo. Atento a lo que estaba pasando, el salteño reaccionó a tiempo y logró atajar el carrito, evitando la desgracia.

Lo más insólito de la situación fue que la propia mamá de la pequeña contó por audio todo lo sucedido y el video se viralizó en las redes, sumando aún más puntos a favor del Primo, quien arrasó en Gran Hermano y se destacó sobre el resto por sus valores y su bondad.

Marcos de Gran Hermano en plas playas de Montevideo. Instagram Marcos Ginocchio.

"Soltó el carrito y estábamos con un amigo, sí. Estábamos en el super. En Punta del Este", fueron las palabras de Ginocchio al ser consultado sobre el tema, antes de que se saliera a la luz el testimonio de la joven que protagonizó la escena en una charla con amigas.

El testimonio de la mamá de la beba que salvó Marcos Ginocchio

"Fui a Tienda Inglesa y me encontré a Marcos de Gran Hermano. Chicas, pero fue un papelón", arranca el mensaje de audio. "Dejé el coche y me fui corriendo a Marcos. Dejé el coche y se me fue para la mierda. Imaginate si pasaba un auto, me atropellaba a la bebé y yo ahí con Marcos", sigue el chat.

"Marcos fue a ayudar a la bebé porque la bebé se cayó al piso. Fue terrible", cierra la mujer, conmovida por el tremendo escenario en el que su ídolo cumplió un rol clave: el de salvador de su hija, que a su corta edad ya tiene una excelente anécdota para contar.