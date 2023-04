La famosa conductora que sumó Marcelo Tinelli a la grilla de canal América

El desembarco de Marcelo Tinelli en canal América no solamente supone el regreso del Bailando a la televisión, sino que el popular conductor tiene además el cargo de gerente artístico de la señal, por lo cual el ordenamiento de los contenidos de la grilla está en sus manos. En este sentido, trascendió que entre los movimientos que está haciendo el astro de la pantalla chica está la contratación de Mariana Fabbiani, quien regresará a su labor al frente de un magazine en los próximos meses.

La encargada de dar la noticia fue la periodista Paula Varela, a través de su cuenta de Twitter. "¡BOMBA! ¡Mariana Fabbiani nueva figura de AMERICA!. Estará en la pantalla para el mes de junio aproximadamente, con un magazine. Ya está en búsqueda de vestuario y armando programa!", señaló la especialista en espectáculos.

Mariana Fabbiani se prepara para regresar a la televisión tras un paréntesis de ausencia de casi dos años. Foto: Twitter @Palivarela.

Mariana Fabbiani se alejó de la televisión a mediados de 2021, tras el abrupto levantamiento de su ciclo Lo de Mariana (El Trece). A partir de ese momento, decidió hacer un paréntesis en su carrera en los medios, y ahora regresa de la mano de Marcelo Tinelli en canal América.

Antes del programa mencionado, Fabbiani había conducido también en El Trece una propuesta de entretenimiento que se llamó Mamushka, envío que tampoco logró cumplir las expectativas de rating de dicha señal.

El ingreso a canal América con el aval de Marcelo Tinelli, supone para Mariana Fabbiani entonces un renacimiento de su trayectoria. Sobre su ausencia en la pantalla chica, la conductora comentó desde sus redes sociales: "Hace un tiempo que no nos vemos por la tele, que fue el ámbito donde nos conocimos, donde me formé, donde me vieron crecer, cambiar, reírme mucho, y ponerme muy seria también. Mi vida transcurrió ahí, al aire: de lunes a viernes, por 27 años en vivo, con kilos de maquillaje y miles de horas de camarines. Mis embarazos, el nacimiento de mis hijos, las pérdidas de seres queridos, los aciertos, los tropiezos, el amor, las decepciones, todo pasó ahí, siempre a la vista; sometido al escrutinio".

Luego, en ese posteo había argumentado: "Tolerando a veces mentiras y críticas mal intencionadas, sin responder, confiando que al final ustedes siempre podían ver quien soy. Sin dudas lo que más prevaleció en todos esos años fue el cariño que recibí del otro lado. ¡Siempre! Y el amor por mi trabajo. Estoy tan agradecida a todo lo que recibo a diario en la calle, los comentarios amorosos. Siempre valoro la mirada que va más allá. Y hay tanto de eso que emociona".

Una imagen de Mariana Fabbiani en Mamushka, uno de los últimos programas que condujo en El Trece. Foto: Captura TV.

Finalmente, a modo de reflexión, Mariana Fabbiani había concluido: "Mi mayor logro en este medio es haber permanecido siendo yo misma. Es haber salido indemne de tantos años de exposición. Vi a tanta gente transformarse alrededor mío. Los vi convertirse en zombies, caminar sin rumbo hacia donde van todos, sin pensar ni sentir, con la mirada muerta y la voracidad intacta. De alguna manera siento que sobreviví a todo eso porque trabajé en no perder el foco de lo importante. En no escuchar demasiado el afuera, ni lo malo ni lo bueno. El éxito no suele ser un buen consejero".