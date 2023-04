Anuncian el regreso de Susana Giménez a la pantalla menos esperada

En medio de una gran expectativa por la vuelta de la Susana Giménez, en las últimas horas se confirmó que la diva regresará a la pantalla menos esperada: la de cine. La actriz y conductora protagonizará una película tras casi 25 años de ausencia en las salas.

El proyecto que tendrá a Susana Giménez como estrella estará dirigido por Diego Kaplan, y la producción estará a cargo de Lucas Akoskin. “No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años; la verdad es que no lo tenía en los planes, pero Diego es una fuerza de la naturaleza y un visionario. Cuando él me presentó el proyecto, no pude resistirme y me lancé de inmediato”, expresó la diva a través de un comunicado.

En diálogo con la agencia Télam, Lucas Akoskin comentó sobre el nuevo desembarco de Susana Giménez en el cine: “A Susana le llegan un montón de proyectos, pero ninguno la seducía tanto a ella como este. Ella aceptó la propuesta luego de una reunión con Diego”.

Susana Giménez junto a Betiana Blum y Loles León en Esa maldita costilla, la última película que había protagonizado la diva hace casi 25 años.

Por otro lado, el diretor Diego Kaplan (Igualita a mí, 2 + 2) expresó sobre la legendaria artista: “Susana tiene una luz especial que brilla más cuando hace humor. Su sincronización cómica es impecable. Después de la pandemia, necesitamos más risas; esta es la oportunidad perfecta”.

El último protagónico de Susana Giménez para cine había sido en la comedia Esa maldita costilla (1999), de Juan José Jusid. El estreno de la nueva película se dará en salas en fecha todavía no especificada. Hasta el momento, la participación más destacada de la diva en la pantalla grande se dio en el film de culto La Mary, que estelarizó junto a Carlos Monzón bajo la dirección de Daniel Tinayre.

Susana Giménez y Carlos Monzón en una escena del icónico film La Mary.

Si bien desde 1987 hasta aquí Susana Giménez está identificada como una figura de televisión, el cine es una de sus grandes pasiones a la que decide volver a los 79 años con una película que promete ser un éxito de taquilla.