El freestyle de noticias rimadas de Dady Brieva en Peronismo para todos

Dady Brieva volvió a abrir su programa Peronismo para todos haciendo un repaso de las noticias más relevantes de la semana con mucho humor y rimas. Con juegos de palabras y el ingenio de los payadores y los freestylers de hoy, el conductor de C5N resumió siete días convulsionados para la Argentina.

Los temas más importantes de la coyuntura política y económica del país no faltaron en el último freestyle de noticias del domingo 23 de abril, que arrancó con la reunión de la CGT. “Si lo que parece es cierto, habría que hacer una fiesta, dicen que la CGT se despertó de la siesta”, empezó el ex Midachi.

Luego, Dady Brieva se refirió a las internas calientes dentro de Juntos por el cambio donde la figura de Javier Milei divide aguas partidarias: “Para Juntos por el Cambio, la interna está al rojo vivo. Patricia (Bullrich) y Milei se tienen mutuamente muy en cuenta, sobre todo cuando piensan en la segunda vuelta”.

Y el conductor siguió, picante: “(Elisa) Carrió le dijo a (Gerardo) Morales para que lo aclara bien que el límite de los radicales es cuando llega Milei. Horacio y los radichetos van quedando codo a codo. (Eugenia) Vidal sola diciendo ´¿Y si nos bajamos todos?´”.

El repaso de la semana en rimas de Dady Brieva. Captura TV.

La renuncia a la reelección de Alberto Fernández, en rima

La noticia de la semana, el renunciamiento de Alberto Fernández a la reelección, no podía faltar. “Y sobre el fin de semana se produjo la noticia que se esperaba hace rato, el anuncio de que Alberto renunció a ser candidato y aunque explicó que el Gobierno si no logra al menos trata, tengamos o no trabajo no nos alcanza la plata”.

“Pero nos queda la esperanza si Cristina es candidata. Va a ser tiempo de votar, así lo marca la agenda, y algunos no saben bien que es derecha y que es izquierda, pero mientras averiguan, el dólar se va a la mierda”, avanzó Brieva al cierre de una semana caliente en el mercado cambiario.

La renuncia de Alberto Fernández a la reelección estuvo presente en el freestyle de noticias de PPT. Instagram Alberto Fernández.

“El mundo entero recorre el eco de las palabras, lo dijo Lula, ´Brasil y China van a utilizar su moneda para comerciar´. Todos los saben, no hay disimulo, así que bye Biden, metase sus dólares en el culo", continuó, haciendo mención al contexto internacional.

Y así Dady Brieva concluyó la sección rimada: “La verdad ya le contamos, todo el peso que tiene y en rima nos despedimos, hasta el domingo que viene”.