Cande Molfese y Gastón Soffritti se casarán: cómo y dónde fue la propuesta

El amor golpeó con fuerza en sus puertas, como un llamado imposible de atender y se lanzaron a la aventura de construir una trama romántica de película. Cande Molfese y Gastón Soffritti disfrutan de un noviazgo maravilloso y acaban de contar que ejecutarán un gran paso en la relación.

A través de su participación en un canal de stream, la actriz sorprendió a todos, y a todas, con una revelación muy íntima de la pareja, una promesa que se juramentaron para alimentar el sentimiento y sobre todo un cambio de estado civil inesperado.

Cande tiró como al pasar una información novedosa y que nadie avizoraba en sus radares. Como quien no quiere la cosa, Molfese exteriorizó en los micrófonos: “Yo me voy a casar, nos vamos a casar, pero no lo anunciamos”. Un bombazo rotundo que sacudió todo.

Acto seguido, la artista miró a Gastón, presente en el estudio y le sostuvo: “Amor, lo conté”. Una declaración fortísima, que activó toda la curiosidad de los compañeros del programa por ahondar en los detalles de semejante proposición romántica.

Así, Soffritti juntó aire y se aventuró a narrar los pormenores de esa decisión tan importante, para lo cual contextualizó el momento y el lugar precisos de la charla, de esa idea que le trasladó a Cande, ese sueño de caminar juntos por el altar.

El actor contó el origen de su pedido de casamiento a Molfese: “Hubo una propuesta. Esto es raro, uno no hace eso todos los días. Estábamos en México, era el día de su cumpleaños, ella estaba muy enojada porque yo no había arreglado ningún plan diferente”.

Cande y Gastón se van a casar pronto

Cómo le propuso casamiento Gastón Soffritti a Cande Molfese

En la continuidad de la anécdota, Soffritti añadió: “Hacía bastante que estábamos en México, ya no sabía dónde carajo ir a comer”. Ahí intervino la actriz que agregó: “Llegamos al hotel, agarra la cajita y me dijo ‘Si a vos te parece, si a vos te dan ganas, podemos...’”.

En definitiva, los tortolitos coincidieron que Gastón musicalizó ese instante con una canción muy representativa para la pareja, Los in the light, y su novia desmitificó que haya caído en un llanto de emoción, de hecho confirmó su reacción: “Tuvimos sexo”.