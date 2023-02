Qué novio de Cande Molfese la engañó muchas veces con otras famosas

Si bien hoy en día abunda el amor en la vida de Cande Molfese, previo a eso debió pasar por un calvario con su ex pareja, quien la engañó en reiteradas ocasiones provocándole un profundo dolor. Para su fortuna, en su vida se topó con Gastón Soffritti, quien supo curar sus heridas.

Si bien el amor parece un camino de rosas, hay muchas espinas en estas que terminan lastimando. Así le sucedió a Cande Molfese, quien debió sanar sus heridas tras toparse con varias de estas. Es que su ex pareja confesó que la engañó en reiteradas oportunidades.

Previo a comenzar su amorío con Gastón Soffritti, Cande Molfese estuvo varios años en pareja con Ruggero Pasquarelli. Más de ocho años fueron los que pasaron juntos y hasta llegaron a convivir. Sin embargo, el amor llegó a su fin y se reveló la gran cantidad de engaños que ella sufrió.

En una entrevista, el propio Ruggero Pasquarelli se encargó de revelar el daño que le había hecho a la actriz. “Que hayamos cortado no fue culpa de la pandemia, la verdad es que no me porté bien, fui infiel”, confesó sin sentirse orgulloso al respecto.

“Aprendí mucho de esa relación, de haberme portado mal desde ese sentido, ella no se lo merecía. Pero la vida, a veces, lleva para lugares que uno no quiere, pero pasó. Me arrepiento, a veces nos podemos equivocar y me equivoqué”, expresó lamentándose.

Si bien hoy en día Cande Molfese no se hizo eco de esta declaración, sí lo hizo hace unos años. Es que hasta se enteró quién habría sido la tercera en discordia y todo apunta a Tini Stoessel.“Una amiga mía, muy amiga, me sentó en plena pandemia y me dijo la frase ‘amiga, date cuenta’. Me dijo ‘mirá, Cande, están pasando estas cosas y no sé cómo te sentís vos con esto’”, reveló.

“No fue la única, hubo otras amigas también. Ahí, cuando me llegó la información al 100%, yo estaba preparada porque no es que la información yo no la tenía”, agregó sobre las reiteradas advertencias que recibió, pese a que ella no quería verlo.

Por último, en aquel entonces, mencionó cómo fue que tomó esto para aprender y crecer: “A mí me sirvió mucho para desdramatizar lo que es la infidelidad en sí y también para entender que pasa más de lo que uno cree y hoy en día, si yo pienso en vincularme de nuevo con otra persona, creo que lo haría desde otro lado”.