Cuál fue la reacción de Florencia Bas cuando le dieron un premio a Ricardo Darín por Argentina, 1985 en los Premio Platino

Fue una nueva noche de reconocimiento para el cine argentino el del sábado a la noche en Los Premios Platino, donde “Argentina, 1985” fue elegida como la Mejor Película y por el reconocimiento a Ricardo Darín como Mejor Intérprete, razón por la cual Florencia Bas dejó caer lágrimas de emoción.



El prestigioso actor argentino fue reconocido en Madrid por su impresionante trabajo en el papel del fiscal Julio César Strassera, quien llevara adelante el juicio a las Juntas Militares de la última Dictadura.



Cuando subió al escenario a dar su discurso, situación a la que ya está altamente acostumbrado, Ricardo Darín hizo emocionar a su esposa, a Florencia Bas, quien siempre está a su lado en estos momentos únicos.



“Muchas gracias. No sé si esto es un doble premio, haberlo recibido con Laia, con quien trabajé y a quien admiro”, expresó Darín, en referencia a la actriz Laia Costa, quien se quedó con el galardón por su trabajo en Cinco Lobitos.



La cámara, ene se momento, tomó a Florencia Bas, quien estaba sentada en primera fila y, como si fuera el primer reconocimiento internacional que recibía Ricardo Darín, no pudo contener las lágrimas de emoción.



“Gracias por este reconocimiento. Quiero compartirlo con mis compañeros, en especial con Peter Lanzani, también nominado. Sin él, no lo hubiera podido hacer”, continuó Ricardo Darín sobre el escenario.

La emoción de Florencia Bas. Foto: captura de TV.



“Es una maravilla estar en esta décima edición de los premios, un lugar que adoro y que necesita de todo nuestro apoyo. Es la trinchera, la resistencia, tenemos que estar siempre para protegerlos, pero no a nosotros, a los proyectos futuros”, continuó.



“Sin perder nuestra personalidad, nuestra identidad, los actores debemos otorgarle humanidad a cada uno de los que personajes que nos tocan. Y quisiera dedicar este premio a la increíble humanidad de un señor que se llamó Julio César Strassera. Nunca más. Nunca más”, cerró el actor.