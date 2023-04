Julieta Poggio presumió en redes su canje más top entre los ex Gran Hermano: "¿Podrán?"

Si hay alguien que está aprovechando la fama que le dio la casa de Gran Hermano, esa, sin dudas, es Julieta Poggio, que terminó tercera en el reality pero que la espera una gran carrera en los medios.



Ya desde antes de salir de la casa se hablaba en el medio de que, apenas pusiera un pie afuera, tendría muchas ofertas de trabajo, proyectos y, por supuesto, canjes y marcas que querrían trabajar con ella.



Esto último sucede que todos los ex participantes a medida que van saliendo de la casa de Gran Hermano, algunos en mayor o menor medida. No obstante, al parecer, Julieta Poggio está arrasando en esa materia.

Julieta Poggio. Foto: @poggiojulieta.



En las últimas horas, Julieta Poggio se mostró muy feliz en las redes sociales presumiendo haber conseguido el canje más top entre sus ex compañeros de Gran Hermano. En su Instagram, contó qué empresa la llamó.



Se trata de Mercado Libre, empresa con la cual ya firmó un acuerdo comercial. Esto provocó que sus seguidores se burlaran del resto de los ex participantes, que, hasta el momento, no alcanzaron un canje con una firma tan grande.



“¿Cómo les quedó el ojo?”, “La reina es una”, “Seguí facturando”, “ Y las otras sólo haciendo canjes de casinos online¿Podrán?” fueron algunos de los tantos comentarios con los cuales sus seguidores y fans celebraron el acuerdo de Julieta Poggio con Mercado Libre y con los cuales se burlaron de los otros ex Gran Hermano.

Julieta Poggio y su acuerdo con Mercado Libre.



Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Julieta pasa mucho de su tiempo entre presencias en eventos y participantes en programas de televisión, dado que es una de las ex participantes más requeridas.



En estos días, Julieta Poggio se encuentra en Catamarca, justamente para cumplir con algunos compromisos vinculados con presencias. Luego, el futuro le tiene preparado el teatro, en donde ya acordó participar de una obra en calle Corrientes con la dirección de José María Muscari.