La llamativa razón por la que Cacho Garay tenía un hacha en el baño

La semana pasada, Cacho Garay quedó en el ojo de la tormenta luego de que su expareja, Verónica Macía Bracamonte, lo denunciara por violencia de género. En el allanamiento ordenado por la Justicia en el domicilio del humorista en Mendoza, le encontraron al actor varias armas, incluyendo un hacha en el baño.

Hace algunos días, Cacho Garay argumentó sobre dicho armamento en diálogo con Desayuno Americano (América): "El tema de las armas: tanto ella como yo somos apasionados por las antigüedades, las hemos comprado juntos de hecho. Son de fines de 1700 y otras de 1800, no están aptas para disparar. Recién ahora supimos que dos de ellas sí estaban aptas, pero yo no sé manipularlas, no sé usarlas”.

Desde Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen explicó la llamativa razón por la que Cacho Garay tenía un hacha guardada en el baño de su casa. “La denuncia a Cacho Garay por parte de su ex esposa sigue dando de qué hablar y quiero sumar un dato que puede ser clave sobre el hacha que se dijo que el humorista tenía en su baño. Pude hablar con gente del entorno de Cacho que se han sorprendido cuando vieron el objeto en ese lugar y lo que él decía es que la ponía ahí por si le entraban ladrones a su casa; con esto no quiero decir que él es inocente, obviamente, lo aclaro por las dudas”, detalló el periodista.

Luego Etchegoyen agregó sobre la decisión de Garay de tener un hacha en el baño: “Esa es su respuesta, según él los ladrones siempre encierran a las víctimas en el baño y por eso la escondió ahí, todo muy escalofriante”.

Cacho Garay junto a su expareja, Verónica Macía Bracamonte. Foto: NA.

Hay que agregar que si bien Cacho Garay había recuperado su libertad y ahora tiene domiciliaria, hay que esperar a ver cómo sigue el proceso judicial, ya que la expareja del humorista ha formulado graves declaraciones sobre las presuntas situaciones de violencia de género a cargo del denunciado.