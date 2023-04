El desgarrador relato de la ex de Cacho Garay: "Sufrí abusos de todo tipo"

Cacho Garay fue detenido tras una denuncia por violencia de género de parte de Verónica Macias, su expareja. El 13 de abril, el humorista obtuvo la libertad y se defendió ante las acusaciones: "No voy a hablar porque estoy sujeto a derecho. Quiero decirles que estoy muy angustiado y sorprendido por esta situación. Agradezco a quienes se solidarizaron conmigo", expresó.

Este miércoles, Verónica estuvo en el piso de Intrusos (América TV) y contó detalles del calvario que vivió. "He sufrido abusos de todo tipo, amenazas, violencia y privación de mi libertad. Las personas que me conocen saben que no sé lo que es ir a tomar un té con un amiga", señaló sobre los 13 años de relación con Garay.

Verónica Macias junto a Cacho Garay en Villa Carlos Paz.

Verónica detalló cómo fue el último episodio de violencia que sufrió en Villa Carlos Paz. "Me acuerdo que me dijo: 'hoy te morís, yo te mato acá'. Yo agarré, salí y me puse entre la puerta y el pasillo. Él sale y se va. Pongo el cerrojo y llamo a la recepción para asegurarme que, de esa manera, no podía volver a ingresar", recordó visiblemente afectada.

Luego remarcó que él siempre intentaba generarle pánico. "Yo hoy hablo porque estoy viva. Me solía decir: 'Yo te mato acá, a mí no me importa ir a la cárcel porque tengo amigos jueces'", agregó.

Finalmente, Verónica quebró en llanto y Flor de la V se acercó para agradecerle su valentía. "Gracias por abrir tu corazón. Hoy tuvimos un programa fuerte. Ojalá esto ayude a otras personas a salir del calvario que están viviendo"