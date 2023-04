El debut de Ámbar, la hija de Juana Viale: así fueron sus primeras fotos para una marca de lencería

De un perfil extremadamente bajo y silencioso a la explosión mediática. Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, experimentó un viraje radical en su postura sobre la visibilidad pública, de aquella primera vez que fue a un almuerzo de Mirtha Legrand toda tímida a este presente de exposición.

La joven había optado por seguir sus estudios universitarios, relacionados con el mundo del arte, en París, ahí la acompañó su abuela Marcela Tinayre en el desembarco a esa ciudad. Así como la visitó en varias ocasiones su propia madre.

Hace un tiempito que la bisnieta de Legrand ejecutó un volantazo y comenzó a tomarle el gusto a las redes sociales, un espacio que no regaba prácticamente nunca y comenzó a cargar contenidos de toda índole, con una preferencia por los looks cancheros y generalmente over size.

Ámbar de Benedictis debutó como modelo

Se ve que con estilismo, su figura y su historia familiar estimularon a que una marca gigante del rubro de la indumentaria de lencería. Así, la renombrada Caro Cuore contrató a Ámbar para protagonizar una nueva campaña y así se lanzó a posar delante de la cámara.

La promoción se llama “Bed time stories” y refiere a la búsqueda de las prendas cómodas por sobre todas las aristas, por eso de Benedictis luce con atuendo muy tranquilos, que podría utilizar para el momento en que termina el día y se zambulle en la cama.

La campaña que protagoniza Ámbar de Benedictis

El concepto de la campaña reza: “Casa es donde te sientas confortable. Una colección pensada para sentirte cómoda”. Siempre con imágenes de la hija de Juana Viale mirando a la lente y con posturas muy sencillas, en las antípodas de lo sensual.