El increíble gesto de Lali Espósito con una fanática trans

Es sabido que las fanáticas de Lali Espósito se desviven por ella y que hay una retribución afectuosa por parte de la cantante, que siempre se muestra muy cercana a ellas, principalmente vía redes sociales.



Justamente, allí se viralizó una hermosa historia sobre un increíble gesto que Lali tuvo con una fanática trans que la conoció en el año 2018 y que, confiesa, significó un antes y un después en su vida.

Fran Barrera se llama la protagonista de la historia que conmovió a los usuarios de las redes sociales, quienes se hicieron eco de su anécdota a tal punto de que llegó a Lali, quien reaccionó también con emoción.



“Storytime de cómo Lali Espósito fue la primera persona en tratarme de ‘ella’ y ayudarme a descubrir quién era yo realmente”, comenzó contando Fran Barrera. “Fui a acampar varios días para poder verla. Finalmente, el día llegó y la pude ver”, continuó.



“Cuando llegué, la saludé y me preguntó: ‘¿Para quién firmo?’. Yo estaba de rodete, porque claramente todavía no había dado el paso y le dije mi nombre biológico: ‘Para Franco’”, siguió la fanática.



“Lali me miró, se rió y me puso: ‘Para Fran, con amor. Lali’. Y cuando me estaba yendo, me dijo: ‘Gracias por venir, hermosa’”, recordó, con mucha emoción, la fanática, quien luego explicó cómo esa frase repercutió positivamente en su vida.

La reacción de Lali Espósito ante la historia de su fanática trans.



“Gracias a Lali descubrí algo que, inconscientemente, ya lo sabía. Fue lo que me dio la valentía para dar ese paso y estar como estoy hoy”, confesó Fran Barrera, quien luego se llevó la sorpresa por la reacción de Lali Espósito.



Fue tanta la viralización de la historia que Lali se encontró con ella en Twitter y, emocionada por lo que generaron sus palabras en Fran, reaccionó con un emoji de una carita conmovida y un corazón. “Soy yo, LPM. Te amo, gracias por todo”, expresó Fran cuando lo vio.