Revelan los estremecedores resultados de la autopsia de Aaron Carter

Algunos meses después del triste hallazgo que hizo la policía de Los Ángeles cuando descubrió a Aaron Carter ahogado en la bañera de su casa, trascienden desgarradores detalles de la autopsia del cantante y actor que perdió la vida a los 34 años.

El sitio TMZ detalló que el informe en cuestión determinó que antes de su muerte Aaron Carter tomó alprazolam, fármaco indicado para pacientes que transitan estados de ansiedad y estrés. Además, según el escrito, se detectó que el artista inhaló gas difluoroetano, es decir el propulsor que se encuentra en aerosoles.

En medio de ese cuadro, según las conclusiones de la autopsia se dictaminó que Aaron Carter no pudo reaccionar y se deslizó bajo el agua de su bañera hasta ahogarse.

Una de las últimas imágenes que compartió Aaron Carter en las redes sociales. Foto: Instagram @aaroncarter.

Sin embargo, Melanie Martin, expareja de Carter, no se muestra conforme con el informe y argumentó al mencionado medio: “Los resultados de la autopsia no marcan un cierre para mí. Afirma que la muerte se produjo por ahogamiento, pero también agrega que llevaba una camiseta. ¿Camiseta y collar en la bañera? No tiene sentido. ¿Por qué estaría en una bañera con la ropa puesta? Todavía estoy en estado de shock y extraño a Aaron todos los días. No entiendo la cadena de eventos y este informe solo nos hace hacer más preguntas”.

Los resultados de la autopsia de Aaron Carter fueron objetados por la expareja y la madre del artista. Foto: Instagram @aaroncarter.

Además, anexos de lo autopsia informan que hallaron varios frascos de medicamentos recetados en el dormitorio de Aaron Carter, así como también varias latas de aire comprimido.

Lo que sostiene la madre del único hijo que tuvo el cantante es que el fallecimiento se produjo por abuso de drogas, y además aportó que el actor le debía a alguien la suma de 800 dólares por la compra de una sustancia desconocida. En tanto que la madre del artista cree que su hijo pudo haber sido asesinado en el marco de un presunto ajuste de cuentas. La mujer también acusó a la policía de contaminar la escena al permitir el ingreso al baño de personas ajenas a la causa.