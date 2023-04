Nancy Pazos contó si tuvo un romance con Alfa de Gran Hermano

Sin dudas, el personaje que más repercusión generó en la última edición de Gran Hermano fue Alfa, a quien, entre otras cuestiones, se le atribuyeron varios romances con mujeres famosas. Una de ellas fue Nancy Pazos.



La periodista solía criticar muy fuerte a Alfa cuando estaba dentro de la casa, pero todo cambió cuando el participante más veterano del reality salió y se conocieron en los debates conducidos por Santiago del Moro.



Sobre este affaire se habló apenas salió Alfa. Georgina Barbarossa, en su programa de Telefe, le preguntó a Nancy Pazos: “¿Vos saldrías con Alfa?”. Ante esto, la respuesta de la periodista dejaba una puerta abierta. “Te voy a decir lo que te dije fuera del aire. La verdad, sería la primera experiencia mía con alguien mayor de 46 años”, contestó.



Ahora, pasadas varias semanas del final de Gran Hermano, en el programa A La Barbarossa volvió a hablar de Alfa, esta vez para referirse a la supuesta novia, a quien se la vio con una banda que, dicen, pertenecería a Walter. “Él la presentó como su representante”, contó Nacho Castañares. “Para mí es una bandana de Alfa, tipo trofeo de guerra”, aportó La Tora.



“Nancy, después de una noche con Alfa, ¿te llevás de trofeo la bandana?”, le preguntó Pía Shaw. “Mínimo, yo soy de quedarme con muchos trofeos. No puedo contar. Mínimo, la bandana”, respondió, muy pícara, Nancy Pazos.



“¿Te puedo hacer una pregunta íntima? Yo sé que con Alfa no intimaron, pero la preguntar sería: ¿ustedes se dieron unos besos?”, le dijo Pía Shaw. “No”, contestó de manera tajante y contundente Nancy Pazos, quien, ante la insistencia de su compañera, que le preguntó si había sido en un auto, respondió: “Yo nunca me subí a un auto con Alfa”.

Nancy Pazos y Alfa.

Por su parte, Lío Pecoraro también tenía para decir lo suyo. “Convengamos que Nancy comenzó pegándole duro y parejo a Alfa, sin parar. Cuando empezaste a verlo a Alfa cuando vino acá, empatizaste”, comentó.



“Sigo pegándole. Yo voy a seguir insistiendo en los conceptos. Creo que hay que estarle de cerca”, respondió Nancy Pazos, intentando aclarar cuál es el vínculo que tiene con Alfa tras su salida de Gran Hermano.