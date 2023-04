Desde una clínica, Silvina Luna compartió un video en pleno proceso de diálisis

Este miércoles, pasado el mediodía, Silvina Luna compartió desde sus redes sociales un video en pleno proceso de diálisis, y reflexionó sobre su compleja situación de salud, además de hacer un pedido a sus seguidores.

Desde la clínica a la que asiste para realizarse diálisis, Silvina Luna expresó: “Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pase a una etapa de aceptación de lo que es. Esta máquina que tengo conectada a mí, hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir".

Luego, Luna remarcó: "Esto lo hago tres veces por semana, cuatro horas. Hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes. Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más. A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más. Esto es día a día, en base a cómo me siento, organizo el día. ¡Mándenme buena energía y de esta salimos!”.

El posteo que compartió Silvina Lunas mientras se realiza su tratamiento de diálisis. Foto: Instagram @silvinalunaoficial.

En un par de horas, la publicación de Silvina Luna cerca de 50 mil likes y cientos de mensajes de apoyo de sus seguidores en las redes sociales. En el video que compartió la artista se la ve recostada en una camilla con barbijo.

“Estoy en diálisis. Para los que no saben, es una máquina que lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón, ósea que me está ayudando a vivir y lo tomo así. Le agradezco a esta máquina, me imagino que me está haciendo todo lo mejor posible. Estoy en una sala, hay muchas personas que se dividen por un biombo de plástico y bueno, tengo 4 horitas acá”, comentó Silvina Luna durante su proceso de diálisis, y además pidió recomendaciones de libros para leer o videos para ver durante el tiempo que le toma su tratamiento.

Desde hace algunos meses, Silvina Luna está en lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) para recibir un trasplante de riñón. Las complicaciones en su salud comenzaron tras sufrir una intoxicación de metacrilato durante una intervención estética don el doctor Aníbal Lotocki.