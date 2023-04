Jey Mammon volvió a las redes con un video de sus gatos

La tormenta no se disipó. Los nubarrones continúan firmes sobre la humanidad de Jey Mammón, quien procuró alejarse del ensordecedor ruido mediático con su escapada a España, pero eso no logró menguar la polémica por la denuncia que le entabló Lucas Benvenuto.

El actor intentó bajar el perfil, salir de todo el escándalo y se subió a un avión para viajar a Madrid. Ahí estuvo durante una semana, pero el lunes decidió retornar a la Argentina. En ese regreso, el famoso se topó con una guardia gigantesca de periodistas.

En las inmediaciones del aeropuerto de Ezeiza, Jey fue abordado por decenas de micrófonos, cámaras y cables en búsqueda de su palabra, para ahondar en la modificación de su postura tras ese periodo de “desintoxicación” en tierras españolas.

Con un semblante particular, Mammón enfrentó las preguntas y asestó los motivos que lo impulsaron a retornar a suelo argentino: "Volví porque es mi país, vuelvo a casa. Me fui a descansar unos días, a relajar un poco". "No me fui a reflexionar, fui a descansar".

Asimismo, el comediante soltó algunos indicios de lo que planifica llevar a cabo de ahora en adelante con Benvenuto, porque aseguró: "Ahora volví, y voy a ordenarme un poco para establecer lo que tenga que hacer y dejar en claro cuál es la verdad, que es lo más importante".

Ahora Jey Mammon volvió a sus redes y publicó la historia en donde muestra a sus mascotas.

Jey Mammón volvió al país y avisó que buscará aclarar todo.

En las imágenes se ve a uno de sus gatos, apodado López, comiendo de su platito, pero también se ve un recipiente vacío con el nombre de su otra mascota, García. Jey, dando a entender que su mascota no respetó su nombre, escribió en ese posteo: “Vos serías García”.