Gastón Pauls: "A la droga no le importa si sos kirchnerista o macrista, te mata igual"

"No nos une el amor sino el espanto", es quizás una de las frases de Jorge Luis Borges más famosas y que muchos políticos han utlizado para defender insólitas alianzas realizadas a costa de obtener poder y ganar un cargo. Esta frase, y también destinada a los políticos, utilizó Gastón Pauls para pedir que los políticos, sin importar su color, se unan, como hicieron colgándose la medalla del Mundial, para combatir el narcotráfico.

Quizás esta guerra contra el narcotráfico, que venimos perdiendo por goleada, no les resulte tan trascendental como continuar haciendo campaña para mantener un puesto político o seguir atancando y echándole la culpa al político del otro partido, pero para la sociedad es un tema urgente. Es que las drogas son parte de un país que está en crisis hace décadas y las adicciones han destruido familias y sociedades completas, siendo Argentina un caso testigo directo.

"Lo que pasa en Rosario no solo pasa ahí, simplemente es la explosión de una situación que está en muchos lugares del país desmadrada y no fuera de control, sino muy bien controlada por mucha gente. Acá hay políticos, gobernadores y fuerzas policiales metidos en este asunto. No es solo un problema de Argentina, sino un problema mundial. Que haya gente idiota le conviene a los que se creen vivos", dijo Gastón Pauls en diálogo con el programa No Cantes Victoria, por MDZ Radio de Mendoza.

Nadie que esté consumiendo y tenga un pedazo de corazón vivo va a querer que otros pibes sigan cayendo en la droga

"Va a seguir existiendo la droga, el negocio, la corrupción y el silencio de un montón de gente, pero nosotros tenemos que al menos contar y prevenir qué se va a meter por la nariz ese pibe", reflexiona el actor que lleva 15 años sin consumir alcohol ni cocaína.

Gastón Pauls ha contado que fue adicto por 20 años.

La historia de Gastón Pauls es conocida: fue adicto durante 20 años, logró salir de ese mundo oscuro y decidió contarlo para generar conciencia e intentar ayudar a los pibes que están dentro de las drogas o para prevenir y que muchos se alejen y no caigan en la tentación.

"Hace años que la Organización Mundial de la Salud dice que esto es una enfermedad. No es un problema moral, sino que es una enfermedad. Hay infinidad de accidentes o suicidios relacionados al alcohol y la droga. En las cárceles el 90% está metido por drogas, porque estando puestos chocan, matan o roban", cuenta Gastón Pauls sobre esta problemática que trasciende todo tipo de géneros y estatus social.

"Asisto hace 15 años a grupos anónimos de adictos y a mi lado está el que viene en colectivo que a veces se lo pagamos nosotros y al lado está el que viene con el último Mercedes Benz y vive en Puerto Madero. Y esas personas a los grupos entran con el mismo grado de desesperación y locura. A la droga no le importa si sos kirchnerista, macrista, heterosexual, gay o lo que sea, la droga te mata igual", agregó el conductor de Seres Libres.

"Yo arranqué con cerveza. La cerveza está promocionada a las 4 de la tarde y es sponsor del rugby y del fútbol. Messi y Di María no se tomaron cuatro cervezas antes de la final, sabemos que no, pero aceptamos socialmente que esté ahí y sea "El sabor del encuentro". Antes también pasaba con el cigarrillo. Imagínate un pibe de 10 años viendo la publicidad de la gente feliz tomando cerveza, porque no hay publicidad de cerveza que te muestre a alguien con cirrosis", reflexionó Gastón Pauls. Gastón Pauls lleva 15 años sin consumir alcohol ni drogas.

Su momento en donde dijo "basta" y pidió ayuda fue "después de estar 5 noches sin dormir, el 29 de diciembre de 2007, siendo totamente esclavo de la droga. Yo, no sabía ni cómo se rezaba, pero le pedí ayuda a Dios, a mi Dios. A un poder superior, sin importar si es Jesús, Alá, Jehova o tu abuela que está en una nube, pero se le pide a ese poder superior", recuerda sobre su momento más crítico.

"La sustancia te esclaviza completamente, solo querés eso. Un pibe sale a robarle a los padres primero, cuando no tiene más para robar, sale a robar afuera. Si tenés guita la pagas, sino la afanas", explica sobre el pensar de los adictos.

"Hace 26 años no tenemos una campaña de prevención. Pasaron Menem, Duhalde, Puerta, Kirchner, Cristina, Mauricio y Alberto y no hubo ni una puta campaña de prevención. La última campaña fue con el Dr. Miroli, Fleco y Male, en el 97. En estos 26 años hay más drogas, más peligrosas y menos prevención", disparó contra la clase política.

"Sabemos qué gente labura con el corazón y quién no. Hay políticos que se ponen la camiseta, son honestos y no están buscando cómo salvar a todas sus generaciones con guita. Me han llamado de ambos lados políticos para ver qué hacemos porque esto se está comiendo a una sociedad entera. Esto va por todo. Estoy tratando de no meterme en el ruedo político, en la rosca política, porque si me meto con uno piensan que soy partidario", explicó Pauls.

"Si de los dos lados se dieran un toque la mano, al menos en este tema, como fue con el Mundial, estaría bueno que nos organicemos y ya no sea tirarse los cadáveres de un lado al otro o llevarse los laureles de un lado y otro, y ese sería el verdadero desafío", planteó como posible solución que suena muy utópica viendo el comportamiento de los referentes políticos.

Hay que entender que es una enfermedad que atraviesa a la sociedad completa, a todos. A esta altura es imposible que alguien de nuestro círculo más íntimo no sufra la adicción a algo: al alcohol, a la droga, a la comida o a cualquier cosa, es algo muy común

Sobre las campañas de concientización y prevención, Gastón Pauls también hizo referencia explicando que "una vez que se despierta la enfermedad es muy difícil salir. Lamentablemente el porcentaje de gente que entra en recuperación y lo sostiene es bajísimo, pero se puede. Hay que decirle a los pibes "ojo que si empezas a tomar merca o fumar paco no es tan fácil salir". El primer paso es prevención e información. Después hay que poner mucha plata en los tratamientos, que no son 100% exitosos, a veces es menos del 20%, pero es ayudar a esos que logran pedir ayuda. Con esos que no pueden salir hay que hacer disminución de riesgo y prevenir que al menos no salgas con la jeringa a drogarte a la plaza y la dejes ahí".

Para pedir ayuda llamá al 141. Asistencia gratuita, anónima y en todo el país durante las 24 horas, todos los días de año. También podés hacerlo por chat o por correo electrónico.