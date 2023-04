El súper regalo que la China Suárez le hizo a Nicolás Cabré antes de correr "la carrera de su vida"

Nicolás Cabré se enfrentará a un enorme desafío este lunes, ya que participará en la maratón de Bostón junto a otros 30 mil atletas de 122 países y 50 estados de Estados Unidos. Frente a este gran plan, su expareja María Eugenia Suárez le envió el mejor regalo posible, con un altísimo valor emocional para el actor y que seguramente será un fantástico incentivo para finalizar la larga carrera de una buena forma.

Desde hace unas semanas, Nicolás Cabré está instalado en México por cuestiones laborales pero los compromisos no son un obstáculo para seguir su mayor pasión más allá de su familia, la de correr. Así, el actor viajó a la ciudad de Boston, Estados Unidos, donde participará del mayor y más antiguo acontecimiento deportivo del lugar.

“Ya en Boston. Ahora sí, no hay excusas. Sólo queda esperar que sea lunes y correr esos 42k”, escribió Cabré en su perfil de Instagram, donde comparte retazos de su día a día desde que se animó a adentrarse en la lógica de las redes sociales. Allí, también compartió una imagen del regalo que tanto la China como su hija en común, Rufina, le enviaron.

Sucede que madre e hija pensaron cuál sería la mejor manera de que Nico sienta cerca a la pequeña cuando se enfrente al desafío deportivo y por eso decidieron enviarle una remera con las manos de Rufina pintadas. El gran y amoroso gesto despertó ternura en las redes sociales, donde constantemente los usuarios celebran el rol paternal de Cabré.

“Esas manitos que van a empujarme hasta la línea final. Siempre juntos como sea. Gracias Rufina hermosa por apoyarme y estar siempre conmigo. Te amo”, escribió el actor junto a una foto frente al espejo, donde se ve el detalle de la remera. La China no tardó en comentar la publicación y ambos famosos protagonizaron un divertido ida y vuelta.

“Feliz carrera”, le deseó la ex Casi Ángeles y Nico le respondió: “Y gracias a vos también”. Ante ello, la joven actriz expresó: “¿Yo también qué? Si no voy a correr ninguna carrera jajajaja”. El comentario generó confusión y los fanáticos se preguntaron si la idea fue íntegramente de la pequeña y su madre solo ayudó con la ejecución. Sea cual fuera el caso, el obsequio brindará apoyo al actor de cara a la 127ª maratón de Boston, que cubrirá 26,2 millas desde Hopkinton, Massachusetts, hasta Boston.

Cabe destacar que Nico empezó a mostrar interés en correr y mantener una rutina de entrenamiento a partir de la llegada de Rufina a su vida. “Yo arranqué con esto cuando empecé a tener clarísimo el deseo de que tenía que vivir lo más que pudiera para estar al lado de Rufi. Cuando saqué la cuenta de que lo único que quiero es verla crecer, dije 'tendría que durar hasta los 80 años para verla con 50 años realizada', o como ella quiera”, reveló el actor.

Respecto a su proyecto de vejez, explicó: “No es algo que me agrade pensar, pero sí me movilizó para ponerme los pies sobre la tierra. Dejé de fumar. La dejaba en el colegio e iba al gimnasio de enfrente. Me di cuenta de que salían y corrían, y no me había dado cuenta de que era un club de corredores, y me enganché. Hoy corro y soy la persona más feliz del mundo. A mí, correr me salvó la vida”.