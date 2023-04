De qué trabaja Valeria, la hija desconocida de Nicolás Repetto

Dentro del enorme conglomerado de hijos de Nicolás Repetto, varios han alcanzado visibilidad pública, como el caso de Juanita, aunque otros optaron por un perfil más bajo. En ese último grupo se encuentra Valeria, que nació como fruto del amor con Cecilia Fontanarossa.

La heredera del famoso conductor de televisión transita por los cuarenta años y posee un momento disruptivo, que ocurrió hace una década cuando detectó que necesitaba un cambio rotundo. Así, apostó por una actividad diferente a su profesión como tripulante de cabina.

Valeria describió con lujo de detalles ese viraje radical en una entrevista con la Revista Hola y ahí narró el origen de su amor por el cross fit, que en la actualidad se erige en su sustento económico, porque abrió un local en Escobar con su marido.

Respecto a las motivaciones por esta disciplina, Repetto explicó: “Me ayudó con lo que me pasaba y es algo que hoy veo con la gente que viene a mi box: te cambia radicalmente y, aunque después de ejercitar te duela todo, el estado de ánimo es otro. Siento que lo físico y lo estético quedan en un tercer plano, es mucho más importante lo emocional”.

Sobre todo lo que vibró en su interior para sumergirse en este deporte, Valeria manifestó: "En mi caso, me permitió descubrir a la deportista que había en mí. Trabajaba como tripulante de cabina de pasajeros en vuelos y a la par me empecé a preparar para competencias, a capacitar, porque sabía que quería vivir de esto”.

Así también describió la jugada maniobra que llevó a cabo con la inversión en la construcción de su espacio: “Después de dar clases en distintos lugares y una vez que me sentí preparada, mi marido y yo, con mucha valentía, dejamos nuestros trabajos e invertimos nuestros ahorros para poner este box".

Y en cuanto a su lejanía de la visibilidad pública, de evadir los flashes, la hija de Nicolás Repetto compartió: “No es que me planteaba escapar del medio, simplemente no era mi camino. Cuando terminé el colegio y no sabía qué quería hacer, me dijeron: 'Bueno, tenés que laburar'. Estuve un año en la productora de mi papá y me encantó la experiencia, pero con mi hermano Nico siempre tendimos a ir para el otro lado".