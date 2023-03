Así están hoy los hermanos de Juana Repetto frutos del amor de Nico y Flor Raggi

Juana Repetto acostumbra a compartir con sus fanáticos retazos de su vida familiar en las que deja ver que se encuentra feliz con su pareja, el ex Gran Hermano, Sebastián Graviotto y sus hijos. Esta vez el foco fue puesto en sus hermanos menores, frutos del amor entre Nicolás Repetto y Flor Raggi. Fue la modelo quien compartió una foto que se replicó rápidamente.

La familia Repetto es muy unida y los hermanos se apoyan constantemente en cada una de sus decisiones. Por parte de su madre, la conocidísima Reina Reech, la bailarina de tap tiene un hermano, Bautista Lena. Por el lado de su padre, en tanto, son otros tres hermanos: Valeria Repetto, hija de Nicolás y Cecilia Fontanarrosa, y Francisco y Renata Repetto, frutos del romance entre el conductor con Florencia Raggi.

La foto de la familia ensamblada se dio a conocer a través del perfil de Instagram “Chismes de Ker”, una cuenta dedicada al mundo del espectáculo que cuenta con casi medio millón de seguidores y está a cargo de Keren Weinstein. En el registro se puede ver cómo los hermanos pequeños de Juana, Fran y Renata, ya son adultos hechos y derechos.

La fotografía fue tomada durante la celebración del cumpleaños número 66 de Nicolás Repetto, quien actualmente se encuentra alejado de la pantalla chica, lugar que lo cobijó durante varios años de su carrera como periodista. El presentador le dijo adiós a la televisión hace varios años y hoy por hoy se encuentra totalmente dedicado al rubro inmobiliario.

En la fecha tan especial, Florencia le dedicó un mensaje a Nicolás, en donde puso en valor el poder celebrar el día en familia: “Allí, por el 2020, un 11 de marzo festejamos solos con Nico su cumple en Uruguay esperando reunirnos en breve los 4. Pero vino la pandemia enseguida, el cierre de fronteras y lo que cada uno ya sabe que vivió. Hoy, después de 3 años, pudimos reunirnos y festejar juntos. En mi sentir es reparar una etapa larga y difícil, de separación. Por eso, este cumple es un broche, un regalo, una bendición. La vida nos lleva por lugares inesperados”, expresó la actriz, y cerró: “En los que en definitiva lo único que vale es el amor”.

Por otro lado, el posteo en Instagram volvió a dejar claro que el hijo menor de la pareja, de 22 años, es un calco de Nicolás Repetto en su juventud. Su hermana Renata, en tanto, es un año mayor y estudia guitarra, piano y canto desde muy chica porque quiere dedicarse profesionalmente a la música. La joven es unida a Juana y en oportunidades anteriores se había expresado sobre el vínculo que mantienen.

“Juana es lo más y debo admitir que, desde que yo era chiquita, fue ella quien le puso fichas a nuestro vínculo y se lo agradezco mucho”, había explicado Renata hace tiempo. “Era ella la que venía a casa, me pasaba a buscar e invitaba a comer afuera siempre”, relató. Cabe destacar que tanto Francisco como Renata mantienen una relación cercana con los hijos de su media hermana.

Días atrás, ambos estuvieron presentes en la fiesta de casamiento de Juanita y Sebastián, que se celebró el sábado 4 de marzo, tras dos años de la unión civil. El evento tuvo lugar en una estancia en Pilar, donde más de doscientos invitados presenciaron el momento único en la vida de la pareja. “¡Fue divino! Todo salió perfecto, espectacular, los dos estábamos felices y tuvimos un atardecer de cuento que no se podía creer. ¡Lo disfrutamos un montón! Me divertí como hacía mucho no me divertía”, contó la actriz.