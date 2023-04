Morena Rial lució su retoque estético, despreocupada por las denuncias por robo

A Morena Rial parece no importarle demasiado las denuncias por robo que se presentaron en su contra en las últimas semanas, a tal punto de que continúa con su actividad permanente en las redes sociales.



Incluso, no tiene reparos en seguir mostrando los diferentes cambios en su aspecto y los retoques estéticos que se realiza habitualmente y que adora compartirlo con sus seguidores y fans.



El último de esos retoques fue en su rostro. Es que la hija de Jorge Rial decidió hacerle un pequeño cambio a su mirada: se puso pestañas xxl y eligió decorarlas con strass. El resultado, como habitualmente hace, lo mostró en Instagram.

Morena Rial se retocó las pestañas. Foto: @moreerial.



Además de compartir el resultado, Morena Rial dio más detalles, como por ejemplo quién fue la encargada de hacerle el retoque estético. Se trata de una joven dominicana que trabaja en ella desde hace tiempo.



“Amiga, te amo. Tengo la mejor del mundo en pestañas”, escribió Morena Rial en su cuenta de Instagram para agradecerle a la joven que le puso las pestañas xxl que ella con tanto orgullo mostró, en medio de los escándalos que la rodean.



En cuanto a su actualidad, la hija de Jorge Rial se encuentra en Buenos Aires ultimando detalles para concretar su mudanza, a raíz de los problemas legales que arrastra en Córdoba por las denuncias por robo.

Morena Rial. @Moreerial.



Sucede que en la provincia de Córdoba la denunciaron por el robo de celulares en un local que pertenece a la familia de Facundo Ambrosioni, su ex pareja. No obstante, eso no fue todo, ya que un local de ropa también la acusó de llevarse algunas prendas



A pesar de todos estos conflictos judicializados ya, Morena Rial sigue mostrándose como siempre en las redes sociales, como si nada estuviera pasando, relajada y exhibiendo sus cambios estéticos.