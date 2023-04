Maypi Delgado fue mamá de India y estuvo acompañada todo el tiempo por su ex

Este sábado por la mañana, Maypi Delgado se convirtió en madre por primera vez, con el nacimiento de India, fruto de su relación con Matías Ricciardelli, de quien se había separado un mes después de anunciar el embarazo.



Sin embargo, la relación entre ellos quedó muy bien, a tal punto de que él presenció el parto en la mañana del sábado, acompañando a la modelo, que ya había expresado toda su emoción en las redes sociales el día previo.



“Mañana 15/4 a las 10.30, aproximadamente, nace India. Llega una nueva India a este mundo”, había escrito Maypi Delgado el viernes por la tarde, exhibiendo toda su ansiedad por la llegada al mundo de India.

Posteo de Maypi Delgado ante de dar a luz. Foto: @maypidelgado.



“Qué locura ver esta foto y saber que mañana todo cambia. Es re loco. Con la incertidumbre del parto vaginal que puede ser en cualquier momento lo vivís distinto, pero ahora que sé la fecha y la hora en la que voy a conocer al amor más grande de mi vida, es muy flash”, comentó en una foto que subió a sus historias de Instagram, en la que se la ve aún con la panza.



“Lloro, me río, abrazo a Fiaqui, les hablo de ella y a India. Me despido de esta etapa. Vuelvo a llorar. Qué fuerte. Gracias por acompañarme siempre”, expresó luego Maypi Delgado, profundamente agradecida por el apoyo.



Asimismo, también tuvo palabras de agradecimiento para su ex pareja y padre de su hija, Matías Ricciardelli. A pesar de ya no estar juntos como pareja, supieron transformar el vínculo y mantienen una gran relación como padres.

La felicidad de Maypi Delgado tras dar a luz a India. Foto: @maypidelgado.



“Tengo amigas y familia que valen oro. A Mati y su familia, que logramos armar algo muy lindo también. Y a todos ustedes del otro lado de esta red, que son lo máximo. Gracias a tantas marcas que me apoyaron, que confían en mí todos los días”, añadió.



Este sábado, luego del parto, Maypi Delgado compartió su primera foto como madre, amamantando a India. La sonrisa en la foto deja en evidencia la felicidad con la que vive este momento.