Nacho de Gran Hermano abrió la intimidad de su pareja con La Tora: cuáles son sus permitidos

Una de las parejitas que se armó dentro de la casa de Gran Hermano fue la de Nacho y La Tora, quienes, en la primera etapa del reality se la pasaron amagando, sin concretar, algo que finalmente sucedió con la vuelta de ella al juego.



Ahora bien, lo que muchos de los fans de uno y otro se preguntan es cómo está la relación afuera de la casa, con lo que significa la exposición y la fama. Sobre esto, Nacho habló con Pía Shaw, para A La Barbarossa.



“¿Ya formalizaron?”, le preguntó la periodista. “No, no formalizamos. Seguimos como dijimos la otra vez. Pero estamos muy bien, nos estamos viendo seguido y compartiendo un montón de cosas. Vamos muy encaminados”, contestó él.

Nacho y La Tora, en la casa de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Luego, al ver que aún siguen sin ponerle un rotulo oficial a la relación, Pía Shaw le preguntó si tienen alguna especie de permitido en esta relación sin compromisos ni ataduras. La respuesta de Nacho fue contundente.



“Cero. No hay permitidos. Es como una dieta estricta. Si ella quiere, está en todo su derecho. Yo las dietas siempre las hago estrictas. Cumplo el régimen. Basta que me agarra calor, me pongo nervioso”, contestó el joven.



“Yo soy celoso. No me gustaría que esté con otra persona. Me encanta compartir cosas con ella y en el momento en el que estamos de la relación, no me gustaría obviamente. Si ella quiere, está en todo su derecho”, agregó.

Nacho y La Tora siguen con su relación fuera de la casa de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Asimismo, Nacho habló de esas cosas que comparten con La Tora y de cómo se están llevando en esta nueva forma de conocerse, dado que, como muchos ex participantes confiesan, no es lo mismo la convivencia en la casa de Gran Hermano que estar afuera.



“Es un amor. Me hace el desayuno o la comida. Me ha despertado con el mate hecho, tostadas, fruta. El otro día fuimos con mis amigos a la casa de ella y organizó una picada con todos los chicos. Es un amor, realmente”, contó.