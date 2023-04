La escalofriante advertencia a Camila Homs de la ex esposa de José Sosa: “Yo viví un terror porque…”

El corazón late fuerte, al menos eso se presupone por el lenguaje corporal y las imágenes que se viralizaron. Camila Homs cayó en las garras de las miradas ajenas en una salida a una disco que compartió con José Sosa, futbolista de Estudiantes de La Plata.

Tras ese material que se viralizó se instaló la idea de un romance en ciernes para la ex de Rodrigo de Paul, más allá que intentó bajar la espuma en una reciente entrevista con Socios del espectáculo, en la que ratificó que se encuentra soltera.

En definitiva, acaba de aparecer un dato no menor para Camila. Resulta que la ex esposa de Sosa dialogó con Mitre Live y soltó una advertencia muy fuerte sobre el mediocampista, una especie de consejo para Homs, que activó las alarmas.

Carolina Alurralde estuvo 18 años en pareja con el Principito, con quien se convirtió en madre de dos hermosas hijas. En esa nota con Juan Etchegoyen, la ex del futbolista se refirió a las imágenes del boliche de Camila: “En la foto y el video que pude ver vi a un tipo suelto, bailando, fue como muy raro para mí porque yo le firmé un papel y dije ´guau, qué loco´ justo que yo vengo a Argentina y mirá lo que está pasando”.

En ese diálogo, la mujer soltó una definición singular, algo encriptada que infiere a una personalidad cambiante de Sosa. “Él me bajó a tierra mucho, él ya le presentó a Camila a mis hijas y deben tener un vínculo muy lindo, si me pidiera un consejo Camila le diría que no lo conozco, hoy es él y conmigo era otro, hoy es una persona totalmente distinta a lo que era”, contó.

Y finalmente, Carolina exteriorizó un descripción de lo que padeció durante su relación con José, que suena aterradora, aunque no profundizó del todo. “Viví un terror y es horrible, la expresión es el mejor modo para describir una relación, yo la pasé mal y nunca me preguntó qué hacía, nunca le interesó lo que yo hacía y yo a él siempre lo banqué”, confesó.