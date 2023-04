El detalle oculto de Camila Homs y su nuevo novio, el futbolista José Sosa

Una circunstancia dolorosa la iluminó, le trajo aparejada una visibilidad pública desconocida y que no dimensionaba hasta ese momento. Camila Homs ha adquirido vuelo propio, tras la separación controversial de Rodrigo de Paul y ahora cayó en las garras de las miradas indiscretas.

Ya no caminará más por la vida como una transeúnte más, porque la blonda dispone del interés de una porción importante de la sociedad. Por eso, el simple acto de acercarse a un boliche, bailar con un hombre y trenzarse en unos besos se transformó en una bomba.

Las imágenes de Camila Homs a los arrumacos en una disco de Recoleta con el futbolista de Estudiantes de La Plata, José “Principito” Sosa, se erigieron en un hecho noticioso y se viralizaron con extrema fuerza por el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación.

Las preguntas arrinconan a la ex de De Paul, la atosigan a inquisitorias para descubrir qué tipo de vínculo la une con el jugador. Así, la semana pasada se hartó y contó en una storie de su cuenta de Instagram: "La segunda que me viven preguntando es si tengo novio... no tengo novio".

Ante el rebote de estas pruebas, que infieren a como mínimo una química latente entre Camila y Sosa, los periodistas encendieron la maquinaria de las averiguaciones y así se arribó a un dato peculiar, que grafica una conexión desconocida entre los tortolitos.

El encargado de sacar a la luz esta información fue Juan Etchegoyen, que en su cuenta oficial de Instagram aseveró la coincidencia extraña entre Homs y José. Un internauta le escribió: “¿Sabés si es cierto el romance de Camila con el jugador de Estudiantes’”.

Ante esa inquietud, el periodista de Mitre Live describió con total seguridad la extraña coincidencia de los famosos: "Sí, es cierto, viven en el mismo edificio". Evidentemente, entre saludos en el ascensor en la torre de Puerto Madero brotó una chispa.