Inesperado: La China Suárez reveló qué hará con el auto que Rusherking le regaló

Luego de un año de romance, La China Suárez y Rusherking le pusieron punto final a su historia romance, que duró aproximadamente un año. Más precisamente, fue el cantante quien decidió terminar la relación.



No pasaron tantos días desde el cumpleaños de la actriz hasta el día en el que ambos confirmaron la ruptura. ¿Por qué es clave ese momento? Porque con motivo del cumpleaños de La China, Rusherking le regaló un costoso auto descapotable.



El vehículo en cuestión es un Volkswagen New Beeetle, modelo 2006, de color negro. El cantante de 22 años lo decoró con un moño rosa gigante en el capot, para sorprender a la actriz en su día.

La China Suárez, disfrutando del autor que le había regalado Rusherking. Foto: @sangrejaponesa.



De acuerdo a estimaciones que se puede realizar en base a modelos de autos similares, el vehículo que Rusheking le obsequió a La China Suárez en su cumpleaños tiene un valor que ronda los 20 mil dólares, lo que significaría un total de casi 8 millones de pesos, según la cotización del dólar blue.



Tanto La China Suárez como Rusherking se mostraron muy felices y enamorados el pasado 9 de marzo, cuando ella cumplió 31 años y los celebró a bordo del lujoso vehículo, momento que compartió con sus seguidores en las redes sociales.



Por esto es que la separación generó mucha sorpresa en el medio en general, no por el regalo material en sí, sino por cómo se los veía juntos, enamorados y afianzados en su relación, sin ningún tipo de indicio de que hubiera una crisis.

La China Suárez y Rusherking. Foto: @sangrejaponesa.



No obstante, ahora, con la separación consumada y con La China Suárez expresando su desilusión por la historia de amor que se terminó y por la que ella había apostado mucho, al punto de que la ruptura habría sido muchísimo más dura para ella que para él.



“La China se cansó de que la gente hable tanto y le ofreció a Rusher dárselo a él. Era una conexión especial entre ellos. Pero el músico no se lo aceptó. Por ahora lo tiene, pero no lo usa porque tiene el corazón roto”, contó alguien muy cercano a la actriz.