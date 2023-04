La ola de críticas a Rusherking por sus posteos sexy tras separarse de la China Suárez

Se terminó para siempre. Ya no hay vuelta atrás para ese amor, ese lazo que los imantó y los llenó de luminosidad durante un año. La China Suárez y Rusherking escribieron el punto final de su historia de noviazgo, en una noticia que sacudió todo el firmamento de la farándula.

Los tortolitos disolvieron su relación y la confirmación salió de la boca de la mismísima María Eugenia, que escribió un posteo muy triste en su cuenta oficial de Instagram. Ahí, en ese universo de las redes sociales se produjo una movida de Thomás que llamó la atención.

A los poquísimos días de la corroboración de la separación, Rusherking saltó a su perfil oficial para compartir una foto en modo “beboteo”, es decir con una pose muy sexy, en el interior de su hogar, con el torso desnudo y un lenguaje corporal en su rostro.

Esa postal causó una gama enorme de reacciones, de repercusiones de toda índole en las plataformas. Una inmensa mayoría lo halagó por su belleza, por esa cualidad física de sus rasgos, así como le expresaron su cariño y admiración con comentarios positivos.

No obstante, una enorme mayoría de usuarios se detuvo en el mensaje de esa foto, en la implicancia, dado que una montaña de personas consideraron ese gesto como innecesario, como una movida irrespetuosa, con la que Rusherking no respetaría el duelo de una pareja rota.

Por eso se le llenó el feed de intervenciones de followers con frases hirientes, con todo tipo de consideraciones en contra de su decisión de exhibirse de ese modo. “Qué innecesario, ese modo beboteo no da”, exclamó una usuaria y resume el pensamiento generalizado.

En otro tipo de reacciones, el ex de la China Suárez recibió críticas como: “Sos muy joven y no sos fiel, deberías tratarte” o “No seas inmaduro, no borres las fotos con ella”. Así como también le escribieron: “La China se merece a alguien más grande, no un niñito que no sabe lo que quiere”.

En ese cúmulo de reproches, Rusherking leyó en su cuenta concepciones como: “Al final terminó siendo todo habladurías, tanto jurarle amor a la China y pasó de pagina como si nada”.