La decepción de Dady Brieva con Cristina Fernández de Kirchner: "Me desilusiona que..."

Hace poco más de un mes, Dady Brieva arrancó con Peronismo para todos, un programa que desde la pantalla de C5N busca “reivindicar el ser peronista”. A pesar de ese espíritu que lo guía, en su última emisión el conductor sorprendió con un comentario sin filtro sobre Cristina Fernández de Kirchner.

En el medio del segmento “Charla Compañera”, Dady Brieva le compartió a Paco Olveira su fuerte decepción con la líder del peronismo y, como militante, como “perro de Cristina” (así se definió), se mostró descorazonado porque no recibe ningún tipo de señal en pleno año electoral.

"Somos perros de Cristina, pero no nos dice nada", se lamentó Dady Brieva, quejándose de la Vicepresidenta de la Nación y del rol político que tiene el peronismo en la actualidad. “No movemos la aguja en esta dinámica. Siento que no logramos romper, hacer algo, movilizar, tengo esa sensación”, empezó el humorista.

Y luego, el conductor señaló: “Voy a abrir mi corazón... la verdad es que yo no tendría que hacer lo que voy a hacer, pero estoy un poquito desesperanzado”. “La verdad es que me tengo que calmar y volver a cargar las pilas solo”, siguió, atajándose. Sin embargo, avanzó con su critica: “Siento que no arrancan, que no hay batería…”.

CFK desilusionó a Dady Brieva. Instagram Cristina Fernández de Kirchner

“Me desilusionan mucho. Me desilusionan los dirigentes, me hincho las pelotas, me dan ganas de putearlos... de decir de todo", añadió. A continuación, el ex Midachi expresó todo lo que siente con respecto a Cristina Fernández de Kirchner: "Me dan ganas de decirle a Cristina: ´¿Qué mierda? ¿Por qué no hablás?”.

“¡Decí algo, si ladramos o no ladramos! Somos perros de Cristina, pero no nos dice ni ´cáchele´ ni ´hágase el muerto´, ¿me entendés?”, cerró Dady Brieva su reclamo a la líder kirchhnerista que lo tiene de lo más descorazonado.

El espíritu de Peronismo para todos

El domingo 5 de marzo, cuando debutó con Peronismo para todos, Dady Brieva estableció cuál era su fin. "Este programa está buscando despertar la ilusión, la esperanza de épocas pasadas, de revitalizar ese modo peronista. Está bueno remover un poco ese ADN peronista, esa cosa de un momento de felicidad", reflexionó.