Julieta Poggio de Gran Hermano mandó al frente a Rusherking: la reacción del músico

Rusherking volvió a ser noticia luego que se confirmara su separación de La China Suárez. Tras semanas de fuertes rumores de distanciamiento, ambos decidieron confirmar la triste noticia. Ella pidió por el "menor sufrimiento posible" para ambos, mientras que él aclaró que "ninguno de los dos lastimó al otro".

Ahora, materializada la separación, apareció en escena Julieta Poggio. La exparticipante de Gran Hermano estuvo como invitada al programa de streaming Biri Biri (República Z) y contó en vivo que el músico comenzó a seguirla en Instagram y especuló sobre un posible contacto con él.

"¿Hubo mensaje?", le preguntaron y ella contestó que "no". Luego, le pidieron que contara algún otro detalla. "No hubo mensajes, pero sí me parece lindo". Ante esto, aclaró que aún sigue de novia con Lucca Bardelli. "Mucho bardo ya", expresó Julieta.

Tras las repercusiones de sus declaraciones, Rusherking decidió dejar de seguirla. La actitud del músico generó muchas suspicacias en torno a su reciente separación de la actriz y suma un nuevo conflicto que complica aún más el trasfondo del vínculo que tenía la pareja.

Julieta Poggio y Rusherking.

Recordemos que durante la participación de Julieta en Gran Hermano, se difundieron chats en los que su novio mantenía conversaciones con otras mujeres. Ante las supuestas infidelidades de Lucca, sus fans comenzaron a enviarle a Julieta capturas y pruebas.

Sin embargo, esta situación molestó a Julieta. Durante su visita a LAM (América TV) aprovechó para hacerles un pedido muy concreto a todos sus fanáticos.

"Nos reencontramos y estamos muy bien. Fue hermoso y sentí como si el tiempo se hubiera congelado. Él cree en mí como yo creo en él. Lo amo", comentó.

"Quiero aprovechar para pedirle a las chicas que me siguen en Instagram, que seguramente lo hacen desde el amor para cuidarme, no me manden más las capturas, porque es todo mentira", finalizó.