Luis Ventura habló de la salud de su hijo Antoñito: “Se encuentra…”

El primogénito de Fabiana Liuzzi y Luis Ventura padece ciertas dificultades en su aprendizaje. Hace un tiempo su papá contó que incluso con ocho años aún no había podido hablar. Sin embargo hace unos días, un evento al asistió Antoñito tuvo un feliz encuentro.

El cumpleaños de Débora D' Amato fue celebración por partida doble, ya que no solo ella festejó sus 50 años sino que uno de sus invitados vivió un grato momento familiar. D' Amato y Ventura son compañeros en el ciclo de “A la tarde” de América. Y este fin de semana, la periodista festejó su aniversario de nacimiento involucrando no solo a adultos, sino a niños, ya que priorizó la felicidad de su hija mayor en la fiesta.

La animación infantil no podía faltar en un reunión del cual, Lola no podía ser menos, por lo que la figura del personaje estrella de Disney no pasó desapercibida. El conductor de Secretos Verdaderos compartió en su Instagram el tierno episodio donde su heredero menor se emocionó al ver a Mickey Mouse en el cumpleaños de su compañera.

“En el cumple de Deborah D'Amato, Antoñito conoció al verdadero Mickey… ¡Noches de ratones!”, así describió junto a una foto del pequeño abrazado al mítico personaje, en la cual la panelista de América acompaña a la derecha entre risas y con una gestualidad de alegría.

Débora no fue menos y respondió al posteo, exclamando: “Me mató de amor” al cual cerró con un corazón rojo. El momento que vivenció su hijo es algo que Luis celebra como un partido ganado, ya que hace un tiempo el mismo confesó que el pequeño padece ciertas dificultades en su crecimiento.

Liuzzi y Ventura se encargan de visibilizar los logros que el chiquito va conquistando de a poco, y además comparten la crianza para generarle herramientas y tratamientos que lo potencien