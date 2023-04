Luis Ventura cuestionó a Jorge Rial por la nota "lavandina" a Jey Mammón

El mano a mano que Jorge Rial tuvo en exclusiva con Jey Mammón dio mucho para hablar en la jornada de este viernes. El conductor fue acusado por abuso sexual tras las declaraciones de Lucas Benvenuto, por eso su palabra era una de las más buscadas por estos días. Sin embargo, a Luis Ventura no le agradó cómo se manejó el tema.

Jey tuvo la posibilidad de hablar con los medios y, después de haber emitido en primera instancia un frío comunicado y tras publicar un video dentro de sus redes sociales, le dio una entrevista a Rial en el marco de su programa Argenzuela de C5N.

"Es una atrocidad pensar en esta denuncia que yo por primera vez la empiezo a desmenuzar con vos. Él dice que a los 14 años un hombre lo entrega a mí y lo abuso. No puedo eludir esto, y niego rotundamente esta atrocidad", dijo, entre otras picantes declaraciones, el conductor.

La exclusiva se dio a conocer este viernes por la tarde y era una de las más esperadas por la prensa y el público. Sin embargo, a Ventura le llamó mucho la atención la entrevista y acusó la falta de repreguntas, algo que, con los más de 35 años de trayectoria de Rial, no deberí suceder.

"Un viejo filósofo de Munro, hace algunos días, dijo algo así como el que calla es cómplice. A ese filósofo le digo: el que no repregunta, ¿es socio?", comenzó diciendo el panelista de 'A la tarde', el programa de Karina Mazzocco.

Luego Luis agregó, sin rodeo alguno: "Que se haya sentado ahí Jey Mammón, ¿implica un pago? ¿Alguien pagó por esa nota, alguien cobró por esa nota?. Voy a decir por qué, por una cuestión muy simple. ¿Qué hace Javier Furgang uno de los comunicadores de prensa más importantes de la Argentina proponiendo la nota de Jey Mammón?".

Luis Ventura cuestionó la entrevista que Jorge Rial le hizo a Jey Mammón.

Respondiendo sus propias preguntas, el periodista resumió: "¿Por qué aparece en esa pantalla? Porque la esposa de uno de los directivos máximos de esa canal, Julieta Camaño, aparece en los chats".