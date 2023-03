A qué se dedica Hernán Piquín desde que se alejó de la TV

Desde hace un tiempo bastante prolongado que Hernán Piquín decidió alejarse de la televisión, luego de haber tenido una altísima exposición, principalmente por su paso por el Bailando por un Sueño.



En el reality de Showmatch, el programa de Marcelo Tinelli, el prestigioso y talentoso bailarín se destacó primero en la pista, en donde se consagró ganador en dos oportunidades, y luego como jurado.



Sin embargo, un día decidió alejarse de la televisión, a pesar de haber conseguido una enorme popularidad. ¿El motivo? Optó por enfocarse en los proyectos que fue preparando en su carrera.

Hernán Piquín, como jurado del Bailando por un Sueño.



En ese contexto, Hernán Piquín lleva adelante “El Show debe continuar”, un espectáculo que recorre la vida y obra de Freddie Mercury, el mítico líder de Queen, en lo que es una puesta en escena impactante.



Ahora, en una charla con Socios del Espectáculo, el bailarín confesó que la distancia le vino bien, pero que podría volver a trabajar con Marcelo Tinelli. “Se extraña, pero a veces un respiro viene bien. Volvería a bailar”, comentó Hernán Piquín.



Por otra parte, consultado por su relación con Noelia Pompa, con quien se consagró ganador del Bailando por un Sueño en dos oportunidades, el bailarín fue contundente y no dejó lugar a especulaciones.

Hernán Piquín y Noelia Pompa en el Bailando por un Sueño.



“Yo con Noe me llevé siempre muy bien. De hecho, me llevo muy bien, pero nunca fuimos amigos. Éramos muy distintos”, aclaró Hernán Piquín en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.



Por otra parte, comentó que disfrutó más “bailando que como jurado”, y también se mostró muy feliz por la participación de su pareja, Agustín Barajas. “A mí me encanta que haya entrado de la forma que entró”, expresó.