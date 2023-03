La ácida crítica de Baby Etchecopar el nuevo programa de Dady Brieva: "Nació para..."

Dady Brieva retornó a la pantalla chica, con un ciclo propio, que se vincula con la realidad política y que se emite los domingos, a la noche, por la señal de cable C5N. Claro que desde su primer minuto provocó controversias, por la inspiración al programa de Jorge Lanata, Periodismo para todos.

Desde el nombre, que emula la misma sigla, hasta la utilización de recursos como los muñecos que instaló el ex creador de Página 12. Todo se entrelazó con el histórico envío de Jorge en eltrece, que se estima que regresará en breve para abordar un año electoral.

Las críticas a Dady se multiplicaron, incluso se analizó que el canal de Constitución y el propio Lanata prevé que iniciarán acciones legales, en el concepto de robo de propiedad intelectual, por consideralo una copia sin autorización de creaciones de Jorge.

Más allá de las secuelas judiciales, el debut de Brieva generó un rebote gigante, con posturas de toda índole, como la que compartió Baby Etchecopar en una entrevista con LAM, en la que soltó definiciones picantes sobre el ex integrante del trío MIDACHI.

Ante la consulta del cronista sobre qué le pareció ese primer episodio, el periodista asestó una crítica a Brieva: “Pegarle a Lanata, que se yo, porque no es gracioso, porque fue una imitación de otro programa. La grieta no viene de un solo, a mi me divierte Dady, no ese Dady. El nació para ser humorista”.

Respecto a la supuesta medida cautelar que se activaría contra el cómico, Baby consideró: “Con eso terminás en tribunales, perdieron fiscales y jueces al pedo, en definitiva tiempo que podemos usar para los delincuentes”. Así como añadió: “Lo único que hizo Dady fue levantar a Lanata, que no se lo veía hace tres mess, obvio que Jorge no necesita que lo levante nadie. Hasta amigos kirchneristas me han dicho ‘lo que hizo con Lanata estuvo al pedo’”.

En cuanto al tenor de esa introducción de Dady, con la parodia, Etchecopar exclamó: “El monólogo no fue gracioso, si vos me decis nos matamos de risa. Fue una agresión gratuita”. Y también le pegó al hombre de Mitre: “Tampoco me gustaba lo de los soldadito de Jorge, una vez sí, pero después me aburre. A mi me gustan los informes de ellos, cuando se metían en las cosas”.