Cómo es el altar que Benjamín Vicuña le hizo a su hija Blanca en su casa

Son días muy especiales para Benjamín Vicuña y hoy, como todos los 8 de cada mes, recordó a su hija Blanca, la hija que tuvo con Pampita y que falleció en el año 2012, cuando sólo tenía 6 años.



En este día, el actor chileno compartió en una historia en su cuenta de Instagram un breve video en el que se puede ver el hermoso altar con una foto de Blanca y dos velas, en homenaje a la niña.



Al video lo musicalizó con la canción “Niña Bonita”, interpretado por Dstance & Melissa Robles. “Mi niña bonita, sonrisa de princesa. Es una obra maestra de los pies a la cabeza”, dice la letra en el fragmento que compartió Vicuña.



No es éste el único homenaje que estaba preparando el actor chileno, ya que hace unas semanas sorprendió al contar que escribirá un libro en homenaje a Blanca y como ayuda para aquellas personas que están pasando por lo mismo.



“Estoy escribiendo un libro sobre ella. Tiene que ver con la transformación del dolor y duelo que estoy atravesando por mi hija”, reveló hace unas semanas el actor chileno en una charla con el diario español El Mundo.



“Esto es lo más personal que he hecho. Yo suelo esconderme detrás de los personajes que hago. Pero esto de escribir ha sido catártico y necesario”, confesó un muy emocionado Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña y Blanca.



“Es un homenaje gigante y, a la vez, un salvavidas para muchas personas, familias y padres que atravesaron lo mismo que yo”, expresó Vicuña en la entrevista en la que, además, explicó sus razones para llevar su duelo a un libro.



“Por momento, no se ve la luz. No se ve el otro lado del río. Y creo que estos libros sanadores o de autoayuda pueden ser de gran ayuda. Yo decidí hacerlo porque me escribía mucha gente. Inevitablemente, me transformé en un embajador del dolor en todo este tiempo”, agregó.