El "homenaje gigante" que prepara Benjamín Vicuña para su hija Blanca

En las últimas horas, Benjamín Vicuña volvió a recordar públicamente a su hija Blanca, fallecida en el 2012, a los seis años, producto de una neumonía hemorrágica. El tiempo pasa y el dolor continúa allí.



En más de una ocasión, tanto Vicuña como Pampita, su ex mujer y madre de Blanca, expresaron que el dolor seguirá allí y que lo máximo que se puede hacer con él es aprender a llevarlo y convivir.



En ese sentido, los dos, a su manera y como pueden, la homenajean en cada fecha especial, ya sea el aniversario de su nacimiento o el de su partida, como también de recuerdos sin fecha, pero que demuestran que el tiempo que la tuvieron con ellos fue feliz.

Pampita y Benjamín Vicuña, tras el fallecimiento de Blanca.



Ahora, en una entrevista con el diario español El Mundo, Benjamín Vicuña reveló que está preparando un gran homenaje a Blanca. “Estoy escribiendo un libro sobre ella. Tiene que ver con la transformación del dolor y el duelo de mi hija”, contó.



“Esto es lo más personal que he hecho. Yo suelo esconderme detrás de los personajes que hago. Pero esto de escribir ha sido catártico y necesario. Es un homenaje gigante y, a la vez, un salvavidas para muchas personas, familias y padres que atravesaron lo mismo que yo”, explicó Vicuña.



El actor chileno comentó también que mucha gente le escribe porque pasan por lo mismo que él, que, de alguna manera, entendió que podía ayudar desde su lugar, de cómo aprender a salir adelante ante tamaño dolor.

Pampita y Benjamín Vicuña, en uno de los homenajes a Blanca.



“Por momento, no se ve la luz. No se ve el otro lado del río. Y creo que estos libros sanadores o de autoayuda pueden ser de gran ayuda”, aseguró Benjamín Vicuña en la entrevista con el medio español.



Asimismo, contó por qué tomó la decisión de escribir el libro. “Yo decidí hacerlo porque me escribía mucha gente. Inevitablemente, me transformé en un embajador de dolor en todo este tiempo”, cerró.