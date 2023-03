La revelación de Rocío Oliva que impactó al mundo River

Reapareció Rocío Oliva y fue noticia. La ex pareja de Diego Maradona visitó los estudios de EPA! (América TV) y habló de las problemáticas que atraviesa el fútbol femenino. En ese contexto, reveló que irá por la presidencia de River Plate.

Oliva, que es futbolista profesional, se refirió al drama que atraviesa la disciplina y recordó los consejos que el Diez le dio para afrontar el deporte de forma profesional.

"Diego me enseñaba a patear tiros libres por horas enteras, él me apoyaba mucho y me iba a ver a todos los partidos. No era machista en el fútbol, el amaba el fútbol y cuándo amas el fútbol no hay géneros", reveló.

"Hoy en los clubes hay un 80% hombres", disparó. Luego habló sobre Chacarita, club donde juega actualmente: "Un club que nos abrió las puertas a todas nosotras".

Luego, habló sobre sus ganas de ser presidenta de River Plate. "Me encantaría ser presidenta de River", comenzó expresando Rocío. "Ya estoy en la política de River aprendiendo mucho. Me veo en ese lugar dentro de un par de años, cuando ya tenga un camino recorrido", disparó.

Recordemos que Rocío se sumó en 2021 a la lista Frente Unidos por River Plate que lidera la dupla del cirujano Carlos Trillo y el empresario Matías Barreiro que buscó imponerse en la presidencia del club.

"Reivindicar los derechos del hincha, mejorar considerablemente nuestra casa El Monumental, y transparencia en la toma de decisiones económicas es nuestro plan. River nos necesita más que nunca, usemos el voto y hagamos historia. ¿Nos acompañás?", posteó en su momento.