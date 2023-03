La joven que sale con Alfa de Gran Hermano rompió el silencio en televisión

En los últimos días, circuló la versión de que Alfa de Gran Hermano (Telefe) estaría en un romance con una joven periodista de Crónica TV, y ahora la joven de 19 años rompió el silencio y habló sobre esta historia como invitada del programa LAM (América).

Delfina Wagner es la joven comunicadora que tiene más de 40 años menos que Alfa, pero que reconoce sin prejuicios que se está conociendo con el exparticipante de Gran Hermano.

Durante el fin de semana, Alfa y Wagner fueron vistos en un auto descapotable, y ahora la periodista dio detalles sobre la relación. "Yo le escribí a Alfita", reconoció la joven. "Yo le dije que trabajo en redes, que me gustaría ayudarlo, que me gustaría conocerlo, y entonces me invitó a almorzar", agregó sobre cómo fue el primer acercamiento.

"Me gusta mucho su personalidad, en algunas cosas lo veo hasta muy parecido a mí. Dice lo que piensa, lo que no quiere decir que yo piense igual en todo que él. En la mayoría de las cosas me siento identificada en su soltura", remarcó Delfina Wagner sobre el aspecto que le llama la atención del exintegrante de Gran Hermano.

En tanto que sobre los temas de conversación con Alfa, la entrevistada destacó: "Con él podés hablar de política, de historias de vida. Tiene muchísimos temas para hablar". A su vez, aseguró que no hubo intimidad con el ex Gran Hermano luego del almuerzo, aunque Delfina Wagner reconoció que ella "le robó un pico".

Finalmente, sobre su situación laboral en Crónica TV, Wagner reconoció que está en "stand by" por cuestiones del canal.