Vinculan a Alfa de Gran Hermano con una reconocida periodista de 19 años

Alfa fue uno de los participantes con mayor popularidad dentro de la casa de Gran Hermano 2022. Tanto es así, que en las últimas horas volvió a ser noticia. El mediático de 61 años fue descubierto compartiendo un fin de semana con Delfina Wagner, una periodista de 19 años que trabaja en Crónica TV.

Se los vio juntos paseando en su descapotable y almorzaron en un exclusivo restaurante de San Isidro. Fue Ulises Jaitt quien publicó imágenes y rápidamente comenzaron las especulaciones de un supuesto romance. "El finde juntos y a los besos a la vista de todos", escribió el conductor radial.

Tras las repercusiones de las imágenes, en el ciclo A la Barbarossa (Telefe), Alfa minimizó los rumores: "¿Cada vez que salís con alguien o te encontrás con alguien estás en pareja? Entonces yo estoy en pareja con Jano, productor de Telefe, que lo vi seis veces en los últimos quince días". Luego, agregó: "Es una chica macanuda, divina, maneja muy bien las redes y como yo soy neófito en todo esto me está ayudando, me dio algunos tips".

"Nació como una amistad y no tengo dudas de que podemos ser amigos. Tiene un nivel intelectual que me asombra. Es muy bonita", manifestó Walter.

Delfina Wagner.

La periodista Nancy Pazos le respondió: "¡Tiene 19 años!". "Me puedo enamorar y me puedo casar porque no es mi hija", aseguró Alfa. "Metete con una de tu edad", le pidió Pazos indignada. "Si es mayor está bien. Ya decide por sus propios medios", agregó Analía Franchín.