La contundente explicación de Víctor Hugo Morales sobre su renuncia a C5N

Tras la llamativa ausencia de Víctor Hugo Morales en su programa en C5N este lunes, el conductor explicó por qué se fue de la mencionada señal de noticias desde su ciclo radial y además compartió un extenso posteo en sus redes sociales.

“En las últimas horas, he visto distintas versiones al respecto de mi salida de C5N y quiero aclarar la situación. Estuve siete años trabajando a gusto y libremente en el canal. Tengo muchos amigos y un recuerdo permanente. No puedo más que expresarme con gratitud”, expresó al comienzo de su comunicado Víctor Hugo Morarles refiriéndose a su salida de C5N.

Luego agregó: “Llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría porque me reducía muchísimo la participación y justamente en un año electoral. No voy a especular con qué pudo haber motivado eso, sino que lo voy a tomar en términos televisivos. Cientos de profesionales andan deseosos de trabajar en televisión y no tienen a veces la oportunidad de tener un programa una vez por semana. Yo he tenido siete años, todos los días haciendo televisión en este periodo y por consiguiente no voy a mostrarme quejoso. El canal no me debe un peso. No es cierto lo que se ha difundido. Siempre han hecho esfuerzos muy grandes para sostener los pagos en las épocas en las que les querían robar el canal”.

El posteo de Víctor Hugo Morales tras su baja de C5N. Foto: Instagram @vhmok.

Remarcando su disconformidad con lo que C5N le ofreció para esta temporada, Víctor Hugo Morales argumentó: “A mí no me servía lo que el canal me ofreció para este año y yo manejo mi carrera con un sentido de la dignidad muy profundo. Para mí es un elemento esencial. Si no, no puedo vivir, no puedo respirar ni nada”.

Así y todo, Morales aseguró que seguirá la programación de C5N y subrayó: “Considero que es la única esperanza televisiva para ver y escuchar algo que se compadezca con aquello que está reclamando la gente desde lo político. Todo lo demás es de derecha y un altísimo compromiso con el establishment”.

Según trascendió, desde C5N pretendían contarr con Víctor Hugo Morales pero no de manera diaria, sino los domingos a la noche. En tanto que en su programa radial el conductor ratificó: “Simplemente, no estaba satisfecho con el ofrecimiento del canal, que reducía mucho mi participación”.

A su vez, este martes en diálogo con el programa A la tarde (América), Víctor Hugo Morales se explayó sobre su salida de C5N. "Me voy por estas cosas profesionales que a veces ocurren, pero con plena gratitud de los años vividos”, expresó el conductor.

Luego dejó en claro que todo fue dialogado con las autoridades de la señal de noticias. “No faltó ninguna charla, hablamos muchísimo. Ellos insistieron mucho y yo, de mi lado, sentí que este año la oferta que me habían hecho de trabajo profesional no satisfacía mi inquietud y mi expectativa”, señaló.

En este sentido, sobre su decisión de dar un paso al costado de C5N, Víctor Hugo Morales explicó: “Este es un año de elecciones, yo tenía la ilusión de tener lo mismo que el año pasado. Ellos tienen una expectativa distinta de cómo va a ser el año y de qué es lo que quieren hacer con la programación, que es respetable, pero también es respetable mi posición de decir ‘eso no me interesa para nada’”.

Además, Víctor Hugo Morales dejó en claro que no hubo ningún enojo en su salida de C5N, y que desde el canal no hay ninguna deuda. En tanto que sobre los vaivenes del trabajo en televisión, el conductor enfatizó: "Yo llevo cincuenta y pico de años cobrando un sueldo de la radio todos los meses de mi vida. La radio es así, si fuera por la televisión más de una vez me hubiera muerto de hambre porque va y viene, es otro ritmo".