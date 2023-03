Aseguran que Víctor Hugo Morales renunció a C5N a puro escándalo y gritos: "Se volvió loco y..."

Todo es sorpresa y estupor desde que revelaron que Víctor Hugo Morales habría pegado el portazo en C5N luego de una fuertísima discusión. A modo de enigmático, Luis Ventura fue desgranando la información en Invasores de la TV y terminó categórico: “Se volvió loco”.

Es que, según contó Ventura en su nuevo programa de América que conduce junto a María Belén Ludueña, Víctor Hugo renunció al canal donde hacía La hora de Víctor Hugo de muy mala manera e indignado por varios sueldos adeudados.

Captura C5N

Así, horas después de la notable ausencia del periodista uruguayo en su programa, que debía salir al aire a las 19, como todos los días, Ventura explicó que testigos y personas allegadas le habían contado detalles de ese estruendoso escándalo que, según contaron, hizo retumbar a los pasillos de la emisora.

La furia de Víctor Hugo Morales

"A alguien no le pagaron, le metió una patada a la puerta, la cerró y se fue en el momento en que tenía que estar sí o sí en el aire. Es un número uno de nivel internacional. Se fue porque no le abonaron más de un mes. Número uno de todo", arrancó Luis en el medio del pase con LAM.

Y después agregó: "Golpeó la puerta con ánimo de puñetazo. Entró y dijo 'quiero cobrar'. Le dijeron que no, que no había plata, que faltaban un par de meses para cobrar. No la necesita, pero obviamente es un derecho de él. Se volvió loco, le metió una patada a la puerta y se fue".

"Víctor Hugo Morales se fue de este modo de C5N, en lo que es la antesala de las próximas elecciones, salvo que haya una contramarcha, es definitivo", cerró el conductor de Secretos Verdaderos. “Lo quieren en IP, de Canal 9”, intervino entonces Ludueña, celular en mano, sobre el posible nuevo destino de Morales en este año caliente.