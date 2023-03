El emotivo video que compartió Luisana Lopilato tras la última función de Casados con hijos

Allá por el año 2005, se estrenaba en la televisión argentina una comedia familiar que fue un éxito y que, hasta la actualidad, muchos siguen viendo sus capítulos. Se trata de Casados con hijos.

La comedia se transmitió por Telefé y tenía a: Guillermo Francella; Florencia Peña; Luisana Lopilato; Darío Lopilato; Erica Rivas; y Marcelo de Bellis; como los personajes que hicieron reir a todo el país.

En 2006, luego de dos temporada, el programa finalizó. Y más de uno se quedó con las ganas de que siguiera.

Casados con hijos en su versión teatral, llenó el Gran Rex desde su estreno en enero de 2023. Créditos: Luisanalopilato.

Hace algunos años atrás, comenzaron a circular rumores de que Casados con hijos volvería, pero al teatro. Las sospechas se fueron confirmando y en enero de 2023 el gran elenco volvería al escenario; con una integrante menos, Erica Rivas, que interpretaba a María Elena Fuseneco.

Jorgelina Aruzzi fue elegida para sumarse al equipo, pero no como el reemplazo de Rivas, sino como la nueva pareja de Dardo Fuseneco.

El Gran Rex se llenó en estos dos meses en los que estuvo la obra en pie. El pasado domingo 5 de marzo, los actores dieron su última función y las emociones no faltaron.

Luisana Lopilato, que interpreta a Paola Argento, compartió en Instagram un video de la experiencia de volver a vivir Casados con hijos.

El posteo lo acompañó con unas dulces palabras: "Gracias. No me alcanzan las palabras... Me llena de felicidad saber que ustedes la amaron (a la obra de Casados con hijos) tanto como yo. ¡Fueron dos meses llenos de emociones, junto a gente que quiero y admiro muchísimo!. Gracias Guille; Florencia Peña; Darío Lopilato; Marcelo de Bellis; Jorgelina Aruzzi; ¡y por supuesto a toda la producción que hicieron un trabajo enorme!. Gracias a Michael Bublé y a mis hijos que son lo más importante de mi vida y me acompañaron cada día. Y también gracias a ustedes, que lo hicieron posible. ¡Los voy a extrañar!".