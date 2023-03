Amalia Granata reveló qué hizo su hija cuando se enteró de su boda

Amalia Granata se disponía a celebrar su cumpleaños número 42 cuando su pareja, el empresario Leo Squarzon, la sorprendió al proponerle casamiento en pleno festejo, delante de los invitados.



Uno de esos invitados del cumpleaños de la diputada fue Ángel de Brito, quien mostró en su cuenta de Instagram el emotivo y sorpresivo momento. “Propuesta de casamiento”, escribió el conductor.



El momento dejó desconcertados a todos, ya que la situación comenzó con Leo Squarzon anunciando un regalo para Amalia Granata. “Dale, dale”, le decía a su hijo Roque, de seis años. El niño era el encargado de entregar el regalo.



El pequeño Roque se paró arriba de una silla, a la altura de su madre, quien recibió el regalo, que pensó que podía ser como cualquier otro. “¿Te querés casar con papá?”, le preguntó el niño, dejando sorprendida a la diputada.



Allí, todo fue euforia, alegría y sorpresa. Amalia abrió una caja donde estaba el anillo y los invitados a su cumpleaños, que ya había pasado a un segundo plano, empezaron a pedir ansiosos la respuesta.



“¡Sí, quiero!”, contestó Amalia, frente a Uma, la hija que tuvo con el “Ogro” Fabbiani, y delante de Roque, quien se olvidó de todo lo que tenía que decir, según contó su padre, el empresario Leo Squarzon.

Amalia Granata, Leo Squarzon y Roque.



Luego, en una entrevista con LAM, le preguntaron a Amalia Granata cuál había sido la reacción de su hija Uma. “A ella no le importa nada. Es adolescente. Sólo le importan sus amigos, sus salidas y su fiesta de 15. Está todo el día hablando de cómo va a ser la fiesta y no tiene otro tema, pero es así, porque es adolescente”, comentó.



Amalia Granata y Leo Squarzon se conocieron gracias a Yanina Latorre y Débora D’Amato, quienes se encargaron de hacer el cruce de teléfonos para que comenzaran a chatear. “Él estaba en Miami y yo acá. Nos queríamos ver. Entonces me dijo que fuera para allá. ‘Dame una hora que me organizo’, le contesté. Nos hablamos por teléfono de corrido desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, cuando llegué a Ezeiza”, contó Amalia en su momento.