La fuerte confesión de Sofía "Jujuy" Jiménez: "Dejé la televisión por Horacio Cabak"

Luego de un tiempo alejada de la pantalla, Sofía “Jujuy” Jiménez volvió a aparecer en televisión en el reality “The Challenge”, que sale al aire por Telefe. En ese contexto, sorprendió al revelar las razones de su ausencia.



En una charla con Juan Etchegoyen en Mitre Live, la modelo contó que Horacio Cabak fue la principal razón por la que estuvo un tiempo prolongado alejada de la televisión. “Lo que pasó con Horacio Cabak tuvo que ver con mi alejamiento de la televisión", confesó.



“Esa experiencia me atravesó un montón, me pegó un montón. Me considero una persona fuerte y, por eso, pude salir adelante y afrontar esa situación y resolver la conducción de la mejor manera posible”, agregó Sofía “Jujuy” en referencia a la época en la que conducían "Informados de Todo", por América.

Sofía "Jujuy" Jiménez y Horacio Cabak.



“En su momento era por un mes. Se extendió a dos meses el programa y yo dije: ‘Tengo mis límites’. Ni mi papá me levanta la voz. Me puse firme y no lo voy a permitir. Hoy lo digo como un gran aprendizaje y un momento muy fuerte en mi vida, sobre todo profesional, que me hizo ver la fortaleza de hacerme cargo de lo que quiero ser”, explicó la modelo.



El conflicto surgió luego de que se filtrara un audio de Cabak hablando despectivamente de Sofía “Jujuy”. “Hoy me confrontó al aire, en un momento del móvil. Dije: ‘No, amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo’. Porque soy el único que la defiende al aire. Yo la voy a dejar sola en los móviles, pero bueno, hoy me pisó el saludo del final. Son muchas actitudes que está teniendo esta zorrita. Pisar, meterse en una nota, preguntar pelotudeces”, dijo el conductor en ese audio.



Al enterarse, Sofía “Jujuy” Jiménez salió a responderle en Twitter. “¿’Zorrita’ porque intentaba poner un freno a su reiterada falta de respeto, malos tratos y abuso de poder en mi lugar de trabajo? ¿’Ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo’ porque le dije que éramos un equipo y él pretendía hacer un monólogo?”, tuiteó.

Sofía "Jujuy" Jiménez y Horacio Cabak.



Al recordar aquella situación, la modelo comentó: “Una está siempre detrás de todo y eso a mí me había apagado o puso mal a mi Sofi conductora, artista, me sentí muy mal, pero tengo que terminarlo porque tenía que cumplir con mi contrato. Necesité parar. Los momentos duros que uno vive sirven para reflexionar y salir más fuerte. Después me lo encontré a Cabak”



“Me lo crucé en desfiles porque él hace la conducción y a mí no me interesa tener vínculo con él, pero soy una persona súper respetuosa, ante todo el respeto. Lo que pasó, ya está. Lo saludé y tampoco soy rencorosa. Soy una persona que siempre va para adelante y no quiere decir que las cosas no me afecten y que no necesite un tiempo”, concluyó Sofía "Jujuy".