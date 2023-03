El palazo de la China Suárez a Vicuña y Cabré: “No sabía lo rota que…”

Eugenia “La China” Suárez y Rusherking están mejor que nunca y la pareja no duda en demostrar el amor que siente en redes sociales, despertando la emoción de los fanáticos de ambos. Ahora, la actriz lanzó una fuerte declaración que dejó muy mal parados a Benjamín Vicuña y Nico Cabré, sus ex novios y padres de sus tres hijos.

“Nunca, nunca voy a dejar de agradecerle a la vida haberte conocido. No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste”, escribió La China en su perfil de Instagram, donde cosecha más de seis millones de seguidores. El mensaje es amoroso y pone en valor el compañerismo de Thomas Nicolás Tobar, el rapero que hoy es furor entre los jóvenes.

Sin embargo, el escrito también deja entrever una fuerte crítica para las exparejas de la actriz, relaciones que fueron altamente comentadas en el mundo del espectáculo, con escándalos y polémicas de por medio. Por un lado, está Nicolás Cabré con quien Eugenia tuvo a su primera hija, Rufina. Luego, se embarcó en un romance con Benjamín Vicuña, padre de sus otros dos hijos, Magnolia y Amancio.

Los tres niños son muy cercanos al rapero y actúa de padre para ellos. Este aspecto también fue resaltado en el mensaje que escribió la ex Casi Ángeles: “Gracias por el amor que me das a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”, finalizó. Sus emotivas palabras no tardaron en ser leídas y contestadas por Rusherking, quien expresó: “Mi compañera hermosa, te merecés muchísimo más”.

La relación entre ambos famosos comenzó entre una serie de caóticos rumores, pero rápidamente se convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Estables y enamorados, se apoyan y acompañan en sus caminos artísticos. Mientras ella se dedica a sus proyectos laborales y a sus hijos, él continúa trabajando en su música y sus giras artísticas.

Cabe destacar que la relación con Cabré parece ser mucho más llevadera que con el empresario chileno. En enero, el argentino incluso le dedicó un mensaje en sus redes sociales, aunque no es muy adepto a comentar su vida privada: “No tenés idea del orgullo y la felicidad que me da todo lo que logramos, la familia que somos”. En una entrevista anterior, había expresado que ambos hacen “un equipo fenomenal” y que la prioridad “fue, es y será” la hija que tienen en común.

Con Vicuña, por otro lado, la relación terminó en medio de un escándalo, aunque parece estar recomponiéndose ya que ambos pasaron la navidad del año anterior juntos, en la casa de la actriz. La separación llegó en agosto de 2021, la noticia sorprendió a todos y se rumoreó con que ella había tenido un affaire con otro actor reconocido. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, había escrito Vicuña al respecto.

Eugenia, en tanto, expresó en una transmisión en vivo para sus fanáticos: “A veces se termina el amor. Se terminan las relaciones. En el tema de las relaciones te dicen 'ojalá te dure' o 'fracasaste'. Para mí fracasar es estar en una relación en la que uno no es feliz, o el otro no es feliz. No importa si dura un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, mientras uno sea feliz y sea un vínculo sano, que te sume. Para mí no es un fracaso. Para mí fracasar es permanecer en un lugar en el que no soy feliz”.